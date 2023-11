Italia-Macedonia, le probabili formazioni per le qualificazioni agli Europei: l’undici di Spalletti L’Italia sfiderà la Macedonia del Nord nella prima di due partite decisive per la qualificazione a EURO 2024: la probabile formazione del CT Spalletti.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia scenderà in campo contro la Macedonia del Nord per la settima partita nel cammino di qualificazione a Euro 2024: si giocherà venerdì 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 20:45.

Gli Azzurri non possono più sbagliare niente per ottenere il pass per gli Europei che si giocheranno in Germania la prossima estate: nelle due partite che restano nel girone devono ottenere almeno 4punti per evitare di dover passare dagli spareggi. La prima a Roma contro la Macedonia del Nord, che gli Azzurri non battono dal lontano 2016; e la seconda a Leverkusen contro l'Ucraina, vera avversaria per il secondo posto nel raggruppamento che la selezione di Luciano Spalletti ha battuto per 2-1 nella gara d'andata.

La situazione del Gruppo C vede l’Inghilterra già qualificata a 16 punti (6 gare disputate), l’Ucraina seconda a 13 (7 gare), l’Italia a 10 (6 gare) e la Macedonia a 7 (6 gare). Ultimo posto per Malta con zero punti.

La formazione dell'Italia scesa in campo contro Malta.

Contro Elmas e compagni servirà una partita migliore rispetto a quella vista in Macedonia, quando la prima Italia targata Spalletti non riuscì ad andare oltre un pareggio per 1-1. Tante novità nelle convocazione per il CT azzurro, che ha portato per la prima volta Colpani e Cambiaso a Coverciano ma ha lasciato a casa un punto di riferimento degli ultimi anni come Ciro Immobile. Convocato di nuovo Jorginho e richiamato Zaniolo dopo il caso scommesse dello scorso ottobre. Quattro forfait per infortunio: Locatelli, Meret, Calabria e Toloi.

Spalletti dovrebbe proporre un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e la difesa sarà formata da Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco. A centrocampo Barella, Jorginho e Bonaventura con il tridente che sarà formato da Politano, Raspadori e Kean. Queste le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, Kean. CT: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. CT: Milevski.