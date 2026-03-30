Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su Retegui

Dopo dodici anni tra delusioni e voglia di rivincita, l’Italia si gioca tutto nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina, in programma alle martedì 31 marzo alle ore 20:45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica: una notte decisiva per capire se gli Azzurri torneranno finalmente alla Coppa del Mondo o dovranno fare i conti con un’altra amara esclusione.

La Bosnia-Erzegovina ha conquistato l’accesso alla finale superando il Galles ai calci di rigore in semifinale e non battono l’Italia dal 1996, quando si imposero 2-1 in amichevole a Sarajevo: da allora il bilancio è di un pareggio e quattro sconfitte. La Nazionale Italiana ha vinto la sua semifinale contro l’Irlanda del Nord grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean.

Per staccare il pass per il torneo che si giocherà in Canada, Stati Uniti e Messico servirà una prestazione senza errori: la partita sarà durissima e non bisogna escludere la possibilità che la partita si protrarrà oltre i 90′, con tempi supplementari e, eventualmente, rigori.

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Bosnia-Italia, le probabili formazioni

Gennaro Gattuso sembra orientato a confermare quasi interamente la formazione che ha battuto l’Irlanda del Nord e l’unico cambio dovrebbe cambiare solo in attacco: la prestazione poco incisiva di Retegui a Bergamo ha aperto uno spiraglio a Esposito, che entrando dalla panchina ha dato segnali decisamente migliori.

Per il resto, lo schieramento dovrebbe rimanere invariato rispetto all’ultima uscita. Davanti a Donnarumma agirà ancora la linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori, mentre sulle corsie esterne spazio a Politano e Dimarco. In mezzo al campo Locatelli sarà il punto di riferimento in regia, affiancato da Barella e Tonali. In attacco Kean è sicuro del posto con Esposito che dovrebbe prendere il posto di Retegui.

La Bosnia presenta diversi volti noti al calcio italiano: dall’esperto Edin Dzeko, passato a gennaio dalla Fiorentina allo Schalke 04, a Muharemovic del Sassuolo, fino all’atalantino Kolasinac e a Tahirovic, ex Roma oggi al Brondby. Demirovic è un profilo molto interessante in attacco, così come Alajbegović.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Memić, Hadžiahmetović, Bajraktarević, Alajbegović; Džeko, Demirović. CT: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito. CT: Gattuso.