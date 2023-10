La classifica dell’Italia nel girone di qualificazione agli Europei: cosa serve per passare L’Italia dopo la sconfitta contro l’Inghilterra è ancora padrona del suo destino per la qualificazione agli Europei 2024. Cosa serve alla Nazionale di Spalletti per passare come seconda in vista delle ultime due partite del girone contro Macedonia e Ucraina.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia ha collezionato una sconfitta contro l'Inghilterra nella terzultima partita del gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Cosa serve ora alla Nazionale di Spalletti per accedere alla fase finale degli Europei come gli inglesi che sono già matematicamente promossi? Saranno fondamentali le prossime due partite contro Macedonia e Ucraina, anche se tutto si deciderà in occasione dello scontro diretto Ucraina-Italia del 20 novembre. Questa la classifica attuale e gli scenari.

La classifica del girone di qualificazione agli Europei dell'Italia

L'Inghilterra è matematicamente qualificata agli Europei e potrebbe sfruttare le ultime due gare contro Malta e Macedonia solo per confermare il primato in classifica. A seguire c'è l'Ucraina che vincendo a Malta si è portata a quota 13, con tre lunghezze di vantaggio sull'Italia. Saranno queste due nazionali a giocarsi il secondo posto e dunque la qualificazione. Ormai fuori dai giochi Malta a 0, con la Macedonia che sogna un nuovo exploit contro gli azzurri per tornare in gioco.

Inghilterra 16 Ucraina 13 Italia 10 Macedonia 7 Malta 0

Cosa serve all'Italia per qualificarsi agli Europei

L'Italia è ancora padrona del suo destino anche dopo il ko con l'Inghilterra. La squadra di Spalletti dovrà fare la corsa ovviamente sull'Ucraina che la precede in classifica e che ha una partita in meno. Gli azzurri possono qualificarsi solo come secondi. Per questo ci sono diverse combinazioni possibili. In primis la Nazionale dovrebbe fare 4 punti nelle ultime due partite contro Macedonia e Ucraina.

L"Italia potrebbe anche pareggiare dunque contro la Macedonia la prossima sfida, ma dovrebbe vincere l'ultimo match con Ucraina. In quel caso, la Nazionale gioverebbe dei risultati negli scontri diretti. In caso di sconfitta dell'Italia contro la Macedonia proprio questa nazionale tornerebbe in gioco. Queste le combinazioni per l'Italia, che si qualifica se:

fa 4 punti con Macedonia del Nord e Ucraina

pareggia con la Macedonia del Nord, ma vince con l'Ucraina nell'ultima giornata

Il calendario del Gruppo C

L'Inghilterra è matematicamente qualificata agli Europei e potrebbe sfruttare le ultime due gare contro Malta e Macedonia per blindare il primato in classifica. A seguire c'è l'Ucraina che vincendo a Malta si è portata a quota 13, con due lunghezze di vantaggio sull'Italia. Saranno queste due nazionali a giocarsi il secondo posto e dunque la qualificazione. Ormai fuori dai giochi Macedonia e Malta, rispettivamente a 7 e 0.

L'Italia dovrà disputare ancora due partite dunque nel girone C degli Europei, contro Macedonia e Ucraina. Gli ucraini giocheranno invece un solo match, proprio ovvero contro la squadra di Spalletti.

Venerdì 17 novembre

Italia-Macedonia del Nord (ore 20.45)

Inghilterra-Malta (ore 20.45)

Italia-Macedonia del Nord (ore 20.45) Inghilterra-Malta (ore 20.45) Lunedì 20 novembre

Ucraina-Italia (ore 20.45)

Macedonia del Nord-Inghilterra (ore 20.45)

Cosa succede se l'Italia arriva terza nel girone

Se l’Italia dovesse chiudere il girone al terzo posto potrebbe ancora qualificarsi agli Europei sfruttando gli spareggi. Gli azzurri di Spalletti infatti hanno già in pugno l’eventuale accesso ai playoff essendo semifinalisti nell’ultima edizione della Nations League. 12 le nazionali che prenderanno parte agli spareggi, e solo 3 potranno poi qualificarsi. Fondamentale sarà il sorteggio che non prevede teste di serie o indicazioni su chi giocherà andata in casa o in trasferta.