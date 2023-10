L’Italia si illude ma l’Inghilterra rimonta e vince 3-1: Scamacca non basta, Kane fa doppietta Italia sconfitta 3-1 dall’Inghilterra nel match delle Qualificazioni agli Europei 2024: azzurri in vantaggio con Scamacca a Wembley poi la rimonta degli inglesi con la doppietta di Kane e il gol di Rashford.

A cura di Michele Mazzeo

Sconfitta netta per l'Italia a Wembley contro l'Inghilterra nel match valido per la fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024: gli azzurri si illudono con il gol del vantaggio di Scamacca ma vengono poi rimontati dagli inglesi con la doppietta di Kane e la rete di Rashford. La formazione di Spalletti dunque si giocherà tutte le chance di qualificazione ad Euro 2024 nelle ultime due gare del girone contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Una sconfitta, quella rimediata dall'Italia, al termine di un match che aveva visto i padroni di casa partire meglio mettendo in grande apprensione la retroguardia azzurra. Al 15′ però l'Italia reagisce e alla prima incursione offensiva passa in vantaggio: Berardi premia la sovrapposizione di Di Lorenzo servendolo in profondità, il terzino del Napoli mette in mezzo dove Scamacca tutto solo in area può depositare il pallone in rete siglando così il suo primo gol con la maglia della Nazionale e dando ragione alle scelte di Luciano Spalletti che si è presentato a Wembley con ben otto novità di formazione rispetto all'ultima gara contro Malta (inediti sia la difesa composta da Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi e Udogie, che l'attacco formato dal tridente Berardi, Scamacca, El Shaarawy).

L'Inghilterra accusa il colpo e concede agli azzurri l'occasione per raddoppiare (con Scamacca vicinissimo alla doppietta con una conclusione dal limite che sfiora il palo), alla mezz'ora però arriva la svolta con Di Lorenzo che stende in area Bellingham concedendo ad Harry Kane l'opportunità dal dischetto: il centravanti del Bayern Monaco non sbaglia, trasforma il calcio di rigore e pareggia i conti riportando in parità il risultato. Nel finale di primo tempo ad essere protagonisti sono i due portieri: prima Donnarumma risponde presente sull'insidioso diagonale di Rashford e poi, nel recupero, Pickford con una gran parata sul tiro di Udogie (uno dei migliori in campo nel primo tempo) salva l'Inghilterra dal nuovo svantaggio.

Nella ripresa gli inglesi partono forte con Foden e Bellingham che alzano il proprio rendimento mettendo in grande apprensione i rispettivi avversari. Passano 12′ minuti di gioco e gli inglesi completano la rimonta con il perfetto diagonale di Rashford, arrivato al termine di una straordinaria ripartenza condotta da Bellingham, che questa volta sorprende Donnarumma. L'Italia prova a reagire lasciando però inevitabilmente spazio alle sgroppate dei talentuosi attaccanti inglesi e rischia più volte di capitolare. E così al 77′ è l'Inghilterra a chiudere i giochi con Harry Kane che sigla la sua personale doppietta approfittando della morbida difesa azzurra (con Bastoni, che ha preso il posto di Acerbi nella ripresa, protagonista in negativo sul gol).