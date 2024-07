video suggerito

Declan Rice sfida la sorte per Spagna-Inghilterra: fa la stessa promessa fatta contro l'Italia Declan Rice sfida la sorte e fa la stessa promessa annunciata già nel 2021 prima della finale degli Europei della sua Inghilterra contro l'Italia. In caso di vittoria del torneo a Berlino contro la Spagna berrà la prima birra della sua vita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Declan Rice si prepara alla finale degli Europei della sua Inghilterra contro la Spagna. Il centrocampista della Nazionale di Southgate sfida la sorte facendo la stessa promessa annunciata già in occasione dell'ultima finale degli Europei persa nel 2021 dagli inglesi contro l'Italia a Wembley. Il giocatore dell'Arsenal in conferenza stampa ha fatto sapere che se l'Inghilterra dovesse vincere, allora berrà la prima birra in assoluto della sua vita. Contro gli azzurri questa promessa non fu soddisfatta per via del successo della Nazionale di Mancini ai calci di rigore,

Questa volta però l'Inghilterra vuole vendicare quella serataccia del 2021 e riprendersi un titolo che manca da tanti, troppi anni. Lo stesso Declan Rice ha spiegato il suo pensiero: “Ricordo di averlo detto (prima dell’ultima finale) – ha detto durante la conferenza stampa -. Da allora ho bevuto una birra, ma l'ho bevuta con un po' di limonata! Se vinciamo, mi prenderò una birra come si deve. Probabilmente però dovrò tapparmi il naso, perché odio l'odore!". L'Inghilterra si augura di fargli bere la migliore birra di tutta la sua vita.

Declan Rice contro l'Olanda.

Rice, insieme alla sua squadra, ha giocata la sua migliore partita del torneo durante la semifinale vinta 2-1 mercoledì sera contro l'Olanda a Dortmund. Nonostante questo, il centrocampista inglese ha dovuto affrontare pesanti critiche per le loro precedenti partite. Il 25enne dell'Arsenal è sempre stato in prima linea durante queste sfide importanti e di certo in quest'occasione non si tirerà indietro mostrando le sue migliori qualità in campo. Servirà infatti un'Inghilterra concentratissima per battere una Spagna che attualmente appare fortissima.

Declan Rice festeggia dopo la semifinale vinta contro l'Olanda.

Rice spiega le sensazioni prima di questa nuova finale degli Europei

Al quotidiano AS poi l'ex West Ham ha spiegato anche come dovrà affrontare questa sfida l'Inghilterra contro la nazionale di Luis de la Fuente: “Ora siamo in un’altra finale, siamo molto vicini – ha spiegato augurandosi che non ci sarà lo stesso esito dell'Italia nel 2021 -. Che serata contro l’Olanda! È stato molto emozionante e ha significato tutto. Sono già stato in questa posizione e mi sento altrettanto bene”. La finale degli Europei si giocherà domani, domenica 14 luglio, a Berlino alle ore 21:00.