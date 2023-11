Spalletti perde quattro calciatori per infortunio: anche Locatelli salta le sfide decisive dell’Italia Luciano Spalletti ha convocato 29 calciatori per le partite di Qualificazioni agli Europei 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Quattro calciatori hanno dato forfait, tra questi anche lo juventino Locatelli.

A cura di Alessio Morra

Luciano Spalletti per le decisive sfide delle Qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina aveva convocato 29 calciatori, ma quattro nomi è stato costretto a depennarli. Al momento non sono stati chiamati ulteriori sostituti, ma fino a venerdì c'è tempo per effettuare eventualmente ulteriori convocazioni. Tra i calciatori a rinunciare c'è stato anche lo juventino Locatelli.

Domenica scorsa non ha giocato Napoli-Empoli, in quella che dovrebbe essere l'ultima partita di Garcia, non è sceso in campo Meret. Il portiere durante il riscaldamento ha riportato un infortunio al polpaccio che non gli permetterà di rispondere alla convocazione di Spalletti, che non dovrebbe sostituirlo avendo con sé già tre validissimi portieri (Donnarumma, Vicario e Provedel).

Problemi muscolari hanno messo fuori anche i difensori Calabria, ritornato dopo un po' di tempo, e Toloi. Il milanista si è fermato per un problema ai flessori, ed è uno dei tanti giocatori di Pioli ha riportare problemi fisici. Mentre l'italo-brasiliano soffre dei postumi di un infortunio al gemello della coscia riportato in Europa League, giovedì scorso.

E all'elenco si è aggiunto soprattutto Manuel Locatelli che tra questi era quello con più chance di scendere in campo. Locatelli ha subito una lieve frattura e rimarrà a Torino. Questo il comunicato della Juventus: "Gli esami svolti in Nazionale che hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta della X costa (contrasto di gioco sabato sera nella gara con Cagliari). Farà terapie qui per alcuni giorni e poi ripresa basata sulla sintomatologia".

L'elenco dei convocati di Spalletti aggiornato

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Matteo Politano (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).