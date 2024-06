video suggerito

Capello disintegra Spalletti dandogli una lezione di calcio: "L'Italia era sparpagliata in campo" Fabio Capello nei momenti subito successivi a Svizzera-Italia ha puntato il dito contro Luciano Spalletti, che ha criticato per la gestione della Nazionale a Euro 2024, ma anche contro i calciatori dell'Italia.

A cura di Alessio Morra

Non è solo l'eliminazione. Ma per l'Italia è stata una debacle l'eliminazione agli ottavi di Euro 2024. Una squadra senza anima e senza gioco caduta sotto i colpi di una Svizzera ordinata e compatta. Spalletti rapidamente è finito sul banco degli imputati. Critiche a raffica, lui ha parlato a caldo di mancanza di ritmo e ha anche difeso il suo operato, non avendo avuto il tempo necessario per lavorare con i suoi giocatori per questi Europei. Durissimo è stato anche Fabio Capello, che ha messo alla berlina il c.t., bocciato totalmente.

Le critiche di Capello all'Italia di Spalletti

Nel post-partita di Sky c'è stato un dibattito sulla partita dell'Italia e da Berlino ha espresso la sua opinione anche l'ex allenatore di Milan e Real Madrid che inizialmente ha detto chiaramente che questa non è una Nazionale di alto livello: "Voi siete convinti che questa Nazionale ha delle qualità? Questa squadra appena abbassa un po' il ritmo e ne trova una che ha un ritmo normale va in grande difficoltà".

Poi Capello ha fatto una serie di appunti tecnici, puntando il dito sul tecnico: "Il gioco lo ha cambiato mille volte", per soffermarsi poi sul gioco dell'Italia prendendo ad esempio Fagioli, ma anche le azioni offensive degli Azzurri: "C'era Fagioli davanti a quattro difensori, che stava lì, che faceva il pesce in barile che non prendeva nessuno. Ogni volta che venivano avanti erano scoperti dalla parte opposta".

Rincarando la dose quando parlando di squadra sparpagliata: "Ci sono stati troppi errori tattici, questa era una nazionale sparpagliata", e si è soffermato anche sulla fase finale della partita, in questo caso puntando il dito contro i calciatori: "Ma è possibile che nel secondo tempo cercavamo di entrare ancora centralmente, con una squadra che si difendeva con il 5-4-1. I giocatori non lo vedono il gioco, non sono capaci, mettevamo la palla solo a 7 – 8 metri".