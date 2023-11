I convocati di Spalletti dell’Italia per Macedonia e Ucraina: novità Cambiaso e Colpani Luciano Spalletti ha scelto i calciatori per le determinanti partite di Qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Escluso Immobile. Tornano Jorginho, Politano e Calabria.

A cura di Alessio Morra

Luciano Spalletti ha scelto gli uomini con cui cercherà di ottenere la Qualificazione agli Europei 2024 senza passare dai playoff. Il c.t. ha convocato 30 calciatori e nella lista ha incluso anche Cambiaso della Juve e Colpani del Monza, convocati per la prima volta Tornano in azzurro Jorginho, che nell'Arsenal ha ritrovato il posto, Politano del Napoli e il milanista Calabria. L'Italia affronterà all'Olimpico di Roma venerdì 17 la Macedonia del Nord e poi disputerà la gara decisiva con l'Ucraina (in Polonia) lunedì 20 novembre.

L'Italia si gioca il posto agli Europei. Gli Azzurri hanno ben chiaro il proprio obiettivo. Con quattro punti in due partite la Nazionale andrà direttamente a Euro 2024 e potrà difendere il titolo vinto a Wembley. La squadra di Spalletti passa anche perdendo con la Macedonia e battendo l'Ucraina, perché in quel caso a parità di punti sarebbe l'Italia a passare.

Spalletti sa bene quanto è importante, quindi pochi esperimenti. Ma mancano diversi giocatori: da Tonali a Zaccagni passando per Pellegrini e Retegui, mentre con la Macedonia sicuro assente è Di Lorenzo, che deve scontare un turno di squalifica. Tra gli attaccanti ci sono tre centravanti: Raspadori, Kean e Scamacca. Fuori Ciro Immobile, con lui out anche Mancini, Udogie e Romagnoli.

I convocati di Spalletti per le partite dell'Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Matteo Politano (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).