Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: le scelte di Gattuso

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A meno di 100 giorni dall'inizio dei Mondiali 2026 l'Italia affronta la settimana più importante dell'anno. Per Rino Gattuso è la sfida più grande da quando siede su quella panchina, l'occasione per mantenere tutte le sue promesse e regalare la qualificazione alla Nazionale: l'Irlanda del Nord sarà il primo ostacolo e in caso di vittoria si passerà alla finale dei playoff con la vincente di Galles-Bosnia da giocare fuori casa. Ma bisogna procedere per ordine con la semifinale che andrà in scena allo Stadio di Bergamo che dovrà essere un fattore importante per spingere i giocatori.

Chiesa è l'unico indisponibile di questa squadra ed è stato sostituito da Cambiaghi del Bologna. Per il resto la Nazionale proverà a staccare il pass per i Mondiali affidandosi a tutti i suoi giocatori migliori, senza rotazioni e cambi strategici: tutti sono a disposizione di Gattuso per archiviare la finale dei playoff e giocarsi ogni cosa il prossimo 31 marzo, il giorno della verità. Ci sono però alcuni dubbi, soprattutto in difesa dove Bastoni non ha giocato le ultime due partite con l'Inter (ma sta recuperando) e Mancini è uscito acciaccato da Roma-Lecce. A centrocampo è da monitorare la situazione Tonali e il ballottaggio sulla corsia di destra tra Politano e Palestra mentre in avanti le certezze sono rappresentate dalla coppia Retegui-Kean.

Gattuso prepara i playoff Mondiali

Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

Per la semifinale dei playoff Mondiali Gattuso punta su tutti i suoi titolarissimi. Le incertezze maggiori riguardano la difesa dove ci sono alcuni giocatori da valutare, come nel caso di Bastoni, Mancini e Calafiori, che al momento sembrano però in grado di recuperare. A centrocampo il dubbio è Tonali, ma in caso di assenza è pronto Frattesi, mentre sulle fasce c'è il ballottaggio tra Politano (che ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro) e Palestra per la corsia di destra mentre a sinistra è certa la presenza di Dimarco. Per l'attacco invece verrà confermata la coppia formata da Retegui e Kean, quella che ha dato più certezze nelle ultime partite, con Scamacca non al meglio e Pio Esposito che partiranno dalla panchina. L'Irlanda del Nord non avrà a disposizione Conor Bradley che ha subito un brutto infortunio al ginocchio e salterà il resto della stagione. Per il resto, il CT Michael O'Neill punterà sulle certezze con Price e Donley che saranno i due riferimenti offensivi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano , Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley.