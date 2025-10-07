Calcio
video suggerito
video suggerito

Italia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale: “10mila persone fuori e 5mila dentro”

Italia-Israele si giocherà in un clima surreale a Udine: check-point mobili, zone rosse e cortei. Gattuso: “Non possiamo certo dire che l’ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Martedì 14 ottobre 2025 la città di Udine ospiterà la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, ma l’attesa per l’evento sportivo è ormai oscurata da un clima carico di tensione. Alle normali preoccupazioni legate all’ordine pubblico si sommano infatti polemiche politiche, timori per la sicurezza e una prevendita deludente che fa temere uno stadio semivuoto. La partita arriva in un momento particolarmente delicato, a pochi giorni dal secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, una ricorrenza che riaccende ferite e timori.

Il CT Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha parlato così del clima che si respira in vista del match del Bluenergy Stadium: "Non si respira una bellissima aria? Mi riferivo all'ambiente che c'è fuori. Martedì andremo a Udine, sapremo che ci sarà pochissima gente e capisco la preoccupazione. Ma sappiamo anche di dover giocare, altrimenti perderemmo 3-0 a tavolino. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono. Fa male al cuore. Per tutto questo non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro. Ma noi dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile".

Immagine

Sicurezza rafforzata e misure straordinarie per Italia-Israele

La delegazione israeliana sarà accolta con un piano di protezione eccezionale: alloggi segreti, sorveglianza continua e scorta fin dal loro arrivo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Il Viminale ha predisposto un dispositivo di sicurezza imponente, con presidi delle forze dell’ordine e reparti speciali in tutta la città.

Leggi anche
Italia-Israele: sicurezza ai massimi livelli, "il Mossad tra i tifosi". Poi la smentita ufficiale

Il prefetto di Udine ha annunciato controlli intensivi su tutte le principali vie d’accesso e nei pressi della Dacia Arena, dove sono attesi circa 6.000 spettatori, a fronte di oltre 10.000 persone stimate tra manifestanti, curiosi e forze di sicurezza. Previsti anche check-point mobili, zone rosse e sorveglianza su stazioni, parcheggi e luoghi simbolici della comunità ebraica.

A complicare ulteriormente il quadro, sono stati annunciati presidi e cortei per protestare contro la presenza della nazionale israeliana nelle manifestazioni nonostante il genocidio in corso a Gaza: uno già in programma per l’8 ottobre davanti alla Prefettura e un altro il giorno del match, con una partecipazione prevista di diverse migliaia di persone. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha espresso preoccupazione: “Avevo chiesto un rinvio, il clima non è sereno. Ora confidiamo che non ci siano infiltrazioni nei cortei”.

Immagine

Gravina non ha dubbi: "L’Italia deve giocare"

Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, chiarendo che il Governo non intende rinviare la partita: “Il calendario è competenza di Uefa e Fifa. Le regole dell’ordine pubblico restano le stesse, ma serve massima attenzione contro ogni forma di violenza. Non si promuove la pace con l’odio”. Il ministro ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine e invitato tutti alla moderazione dei toni.

La FIGC, per voce del presidente Gabriele Gravina, ha ribadito che la Nazionale scenderà regolarmente in campo: “Il calcio ha un ruolo che va oltre la politica. È un messaggio di unità, non di divisione”. Nonostante la valenza simbolica della sfida, la risposta del pubblico resta fredda: a una settimana dal fischio d’inizio, i biglietti venduti sono pochi e lo stadio rischia di apparire desolatamente vuoto.

Immagine

La polemica sul Mossad e la smentita ufficiale

Sul fronte politico è scoppiata anche una bufera istituzionale. Alcuni esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra hanno accusato il Governo di aver autorizzato la presenza di agenti del Mossad a Udine durante la partita. “Chiediamo chiarimenti sul mandato e sui limiti di intervento”, hanno dichiarato Andrea Di Lenardo e Serena Pellegrino.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha però smentito con decisione: “Non è prevista alcuna partecipazione di servizi di intelligence stranieri”. Nonostante ciò, le critiche non si sono placate: Marco Grimaldi (Avs) ha parlato di “scelta politicamente irresponsabile” e di “delegare la sicurezza nazionale a un Paese estero”.

Anche la Comunità ebraica italiana ha espresso inquietudine per il clima crescente di ostilità. “Vogliamo ricordare le vittime e pregare per la pace, ma vediamo striscioni che glorificano gli assassini: è inaccettabile”, ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Italia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale: "10mila persone fuori e 5mila dentro"
Lorenzo Paramatti, l'ultimo calciatore italiano in Israele: "Avevo la cabina armadio: era un bunker"
Italia-Israele: sicurezza ai massimi livelli, "il Mossad tra i tifosi". Poi la smentita ufficiale
Gabriele Gravina su Italia-Israele: "Fortemente indignato per quanto stiamo vedendo ma si gioca"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views