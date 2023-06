Italia eliminata dal girone degli Europei Under 21 se… quale risultato serve contro la Svizzera L’Italia gioca contro la Svizzera nella seconda partita degli Europei Under 21, gli scenari per la qualificazione ai quarti di finale per gli azzurrini.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia giocherà contro la Svizzera la sua seconda partita agli Europei Under 21 dopo l'esordio con sconfitta tra le polemiche con la Francia. La Nazionale allenata da Nicolato affronterà oggi domenica 25 giugno gli elvetici in una partita che potrebbe essere già decisiva per la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2023. Quali sono gli scenari per l'Italia Under 21 classifica alla mano e quale risultato serve contro la Svizzera? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La Nazionale italiana Under 21 si trova nel girone D dei campionati Europei di categoria. La classifica dopo la prima giornata vede l'Italia a 0 punti come la Norvegia che è stata sconfitta dalla Svizzera con il risultato di 1-2. Questa nazionale e la Francia si trovano in vetta al gruppo con 3 punti. Questo significa che Italia-Svizzera e Francia-Norvegia potrebbero essere fondamentali per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Il regolamento degli Europei Under 21 prevede che le prime due squadre di ogni girone si qualifichino per i quarti di finale. Questo significa che l'Italia dovrà necessariamente recuperare terreno se vorrà provare ad arrivare fino in fondo e magari qualificarsi per le Olimpiadi. Contro la Svizzera vietato sbagliare per gli azzurrini, anche se molto dipenderà anche da Francia-Norvegia che si giocherà a seguire. L'Italia contro la Svizzera dovrà assolutamente fare risultato. Questi i possibili scenari.