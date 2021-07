José Mourinho sta per sbarcare a Roma. Lo Special One toccherà finalmente con mano la sua avventura in Italia e nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista a Talk Sport, in cui ha parlato degli Europei e in particolare della partita di domani tra Italia e Belgio. Il tecnico portoghese ha affermato: "Un pronostico per Italia-Belgio? Se non dico Italia, domani quando atterro all’aeroporto mi uccidono".

Lo Special One è atteso nella Capitale domani e l’hype per il suo arrivo non è mai calato dall'annuncio dello scorso aprile. José ha contribuito a rendere le scorse ore più interessanti e curiose postando una foto della propria città natale, nella quale è tornato da Londra durante il mese di giugno, prima della partenza dal Portogallo: "Arrivederci Setubal" è il messaggio affidato al suo profilo di Instagram.

Proprio questo tempo trascorso in Inghilterra costerà a Mou un isolamento di 5 giorni e questo potrebbe far slittare la conferenza di presentazione, il cui giorno non era ancora stato stabilito: il tecnico appena entrata in vigore l’ordinanza firmata dal ministro Speranza, ha lasciato Londra per trasferirsi a Setubal, ma sarebbe tornato un paio di giorni nel Regno Unito per risolvere delle questioni personali. Questa breve tappa ha interrotto i 14 giorni consecutivi di soggiorno in Portogallo, rendendo così necessaria la quarantena a Roma.

Domani l'allenatore portoghese dovrebbe sbarcare tra le 13:00 e le 14:00 a Fiumicino e non più a Ciampino come era stato affermato nei giorni scorsi. La Roma sta mettendo a punto tutte le misure di sicurezza per il suo arrivo: tre auto della società andranno in aeroporto, il tecnico lascerà l'aeroporto da un’uscita riservata e sarà accompagnato subito a Trigoria, dove al momento dovrà restare in isolamento fino a martedì. A quel punto la presentazione ufficiale di Josè Mourinho, prevista alla Terrazza Caffarelli al Campidoglio, potrebbe slittare ai giorni successivi.