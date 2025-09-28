Calcio
video suggerito
video suggerito

Italia-Australia ai Mondiali U20, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Italia comincia il suo percorso ai Mondiali U20 sfidando l’Australia nella prima partita della fase a gironi: tutte le informazioni sulla partita e le probabili formaizoni.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'Italia Under 20 è sbarcata in Cile per partecipare ai Mondiali di categoria: gli Azzurri sono vice-campioni del Mondo e cominceranno il loro torneo affrontando l'Australia nella gara inaugurale del Girone D che comprende anche Cuba e Argentina. Il gruppo guidato da Carmine Nunziata  vuole imporsi ancora e puntare al titolo per impreziosire ancora di più la sua bacheca. Tutte le partite degli Azzurrini verranno trasmesse in chiaro sui canali Rai e anche in streaming in forma gratuita.

  • Partita: Italia U20-Australia U20
  • Orario: 22:00
  • Dove: Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaiso
  • Quando: domenica 28 settembre 2025
  • Diretta TV: RaiSport
  • Diretta streaming: RaiPlay
  • Competizione: Mondiali U20, fase a gironi

Dove vedere Italia U20-Australia in diretta TV

I ragazzi di Carmine Nunziata si preparano all'esordio ai Mondiali U20 affrontando l'Australia nella prima partita del Girone D. Sarà possibile seguire tutte le partite della Nazionale in diretta tv in chiaro sui canali Rai: la prima gara dell'Italia U20 sarà visibile gratuitamente su Raisport oggi, domenica 28 settembre.

Italia U20-Australia, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Il calcio d'inizio della prima partita degli Azzurrini ai Mondiali U20 è previsto per le ore 22:00 italiane. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming, offerto gratuitamente dalla piattaforma RaiPlay: basterà collegarsi al sito e selezionare l'evento tra quelli presenti.

Leggi anche
Milan-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Italia U20-Australia, le probabili formazioni della partita

Nunziata dovrà prendere le misure al'Australia e testare la sua squadra in questo esordio tanto atteso. L'obiettivo è quello di prendersi il primo posto del girone e per questo in campo ci saranno tutti i protagonisti più attesi come Liberali, la stellina di questa squadra, e Iddrissou che sarà l'unica punta nel sul 4-2-3-1.

ITALIA UNDER 20 (4-2-3-1): Seghetti; Emanuel, Amey, Kofler, Cama; Sala, Riccio; Sardo, Liberali, Romano; Iddrissou. CT: Nunziata

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Pio Esposito segna il primo gol in Serie A, l'Inter vince 2-0 a Cagliari: apre Lautaro, gol storico
Chivu scatenato dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta
Bastoni difende l'Inter dalle critiche: "Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci"
Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo: si teme un problema al ginocchio
Cabal salva la Juventus contro l'Atalanta e firma l'1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri
Tudor soddisfatto della Juve dopo il pareggio con l'Atalanta: "Il bicchiere è mezzo pieno"
Fabregas espulso dopo Como-Cremonese, ha visto qualcosa di strano: il quarto uomo lo ha sorpreso
Hojlund svela cosa gli ripete Conte da quando è a Napoli: "Me lo chiede in continuazione, è preoccupato"
Come giocherà il Milan contro il Napoli dopo il recupero di Leao: un posto per tre in attacco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views