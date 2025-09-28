Italia-Australia ai Mondiali U20, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L'Italia Under 20 è sbarcata in Cile per partecipare ai Mondiali di categoria: gli Azzurri sono vice-campioni del Mondo e cominceranno il loro torneo affrontando l'Australia nella gara inaugurale del Girone D che comprende anche Cuba e Argentina. Il gruppo guidato da Carmine Nunziata vuole imporsi ancora e puntare al titolo per impreziosire ancora di più la sua bacheca. Tutte le partite degli Azzurrini verranno trasmesse in chiaro sui canali Rai e anche in streaming in forma gratuita.

Partita: Italia U20-Australia U20

Italia U20-Australia U20 Orario: 22:00

22:00 Dove: Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaiso

Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaiso Quando: domenica 28 settembre 2025

domenica 28 settembre 2025 Diretta TV: RaiSport

RaiSport Diretta streaming : RaiPlay

: RaiPlay Competizione: Mondiali U20, fase a gironi

Dove vedere Italia U20-Australia in diretta TV

I ragazzi di Carmine Nunziata si preparano all'esordio ai Mondiali U20 affrontando l'Australia nella prima partita del Girone D. Sarà possibile seguire tutte le partite della Nazionale in diretta tv in chiaro sui canali Rai: la prima gara dell'Italia U20 sarà visibile gratuitamente su Raisport oggi, domenica 28 settembre.

Italia U20-Australia, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Il calcio d'inizio della prima partita degli Azzurrini ai Mondiali U20 è previsto per le ore 22:00 italiane. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming, offerto gratuitamente dalla piattaforma RaiPlay: basterà collegarsi al sito e selezionare l'evento tra quelli presenti.

Italia U20-Australia, le probabili formazioni della partita

Nunziata dovrà prendere le misure al'Australia e testare la sua squadra in questo esordio tanto atteso. L'obiettivo è quello di prendersi il primo posto del girone e per questo in campo ci saranno tutti i protagonisti più attesi come Liberali, la stellina di questa squadra, e Iddrissou che sarà l'unica punta nel sul 4-2-3-1.

ITALIA UNDER 20 (4-2-3-1): Seghetti; Emanuel, Amey, Kofler, Cama; Sala, Riccio; Sardo, Liberali, Romano; Iddrissou. CT: Nunziata