Italia-Argentina femminile ai Mondiali di calcio, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita L’Italia fa il suo esordio ai Mondiali femminili 2023 contro l’Argentina all’Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 08:00 di lunedì 24 luglio con diretta TV su Rai Uno.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo Twitter della Nazionale Italiana femminile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio femminile 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia fa il suo esordio ai Mondiali femminili 2023 e di fronte si troverà l'Argentina. Le Azzurre scenderanno in campo all'Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda, e il fischio d'inizio è fissato alle ore 08:00 di lunedì 24 luglio con diretta TV su Rai Uno.

La selezione della CT Milena Bertolini è inserita nel girone G con le sudamericane, Svezia e Sudafrica nella rassegna iridata che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda. Le Azzurre in questo 2023 hanno disputato sei incontri prima di approdare alla Coppa del Mondo: dopo le due sconfitte e una vittoria alla Arnold Clark Cup, sono arrivate due vittorie ed un pareggio nelle gare amichevoli. Stesso numero di match anche per l'Argentina, ma senza gare ufficiali e solo partite amichevoli: il bilancio è di cinque vittorie e una sola sconfitta.

Qualche sorpresa nelle convocazioni, con tagli eccellenti, dopo il ritiro di Brunico per l'Italia ma il gruppo è pronto per questa avventura mondiale. Tra le due selezioni non ci sono precedenti.

La probabile formazione dell'Italia. Bertolini dovrebbe scegliere il 4-3-3 con il tridente composto da Giacinti, Girelli e Bonansea.

Partita: Italia-Argentina

Quando: lunedì 24 luglio

Orario: 08:00

Dove: Eden Park, Auckland

Diretta TV: Rai Uno

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Mondiali di calcio femminili 2023, prima giornata

Dove vedere Italia-Argentina in diretta TV

L'esordio ai Mondiali 2023 di calcio femminile delle Azzurre sarà trasmesso in diretta TV su Rai Uno.

Italia-Argentina dove vederla in streaming

La partita tra Italia e Argentina si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay e sul sito ufficiale della FIFA.

Mondiali femminili 2023, le probabili formazioni di Italia-Argentina

La CT Bertolini dovrebbe scegliere il 4-3-3 per affrontare la prima gara del Mondiale: Giuliani tra i pali; Bartoli, Linari, Salvai e Boattin a comporre la linea difensiva; Giugliano, Cernoia e Greggi in mediana con il tridente formato da Giacinti, Girelli e Bonansea.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Cernoia, Greggi; Giacinti, Girelli, Bonansea. CT: Milena Bertolini.

ARGENTINA (4-3-3): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Rodriguez, Benitez, Ippolito; Bonsegundo, Larroquette, Banini. CT. Germán Portanova