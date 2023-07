Mondiali di calcio femminili 2023, dove e quando seguire in diretta TV tutte le partite dell’Italia Dal 20 luglio al 20 agosto, Rai seguirà i Mondiali di calcio femminili 2023. Sarà possibile assistere in diretta TV a tutte le partire delle Azzurre di Milena Bertolini, a cominciare da Italia – Argentina prevista per lunedì 24 luglio. Ecco le date e dove seguire i match.

A cura di Daniela Seclì

Dal 20 luglio al 20 agosto, Rai trasmetterà le partite dei Mondiali di calcio femminili, che si disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda. C'è grande attesa per la partita che vedrà l'Italia di Milena Bertolini affrontare l'Argentina. Vediamo nei dettagli la programmazione Rai che permetterà agli spettatori di non perdersi neanche una partita, stando comodi sul divano di casa.

Dove guardare Italia – Argentina e le altre partite delle Azzurre in TV e streaming

Le prime tre partite della Nazionale italiana allenata da Milena Bertolini saranno trasmessa da Rai1. Inoltre, sarà possibile assistere ai match dei Mondiali anche in streaming su Rainews.it. Per quanto riguarda le partite successive, ovvero quelle a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi, potrebbero essere trasmesse anche su Rai2 e su Rai Sport HD. Una decisione relativa ai palinsesti, che verrà presa in base al percorso che le Azzurre riusciranno a fare e alle date stabilite per ciascuna partita. Vediamo, intanto, i dettagli dei primi tre appuntamenti che coinvolgono le Azzure.

Mondiali di calcio femminili 2023, la data delle partite della Nazionale Italiana

Ecco le prime tre partite che la Nazionale Italiana Femminile dovrà affrontare nel corso dei mondiali:

Italia – Argentina: lunedì 24 luglio alle ore 08:00 su Rai1;

Svezia – Italia: sabato 29 luglio alle ore 09:15 su Rai1;

Sudafrica – Italia: mercoledì 2 agosto alle ore 08:45 su Rai1.

Milena Bertolini ha intenzione di lasciare spazio a nuovi innesti, proponendo una nazionale femminile rinnovata. Le atlete, nonostante un girone non facile, sono determinate ad arrivare agli ottavi. Le due squadre che primeggeranno in ciascun girone, avranno accesso alla fase a eliminazione diretta. Cecilia Salvai, calciatrice con il ruolo di difensore, in conferenza stampa ha assicurato: