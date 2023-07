Le convocate dell’Italia ai Mondiali femminili: tagli eccellenti nella lista della CT Bertolini La CT Milena Bertolini ha diramato l’elenco delle convocate per l’Italia in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si sta preparando per i Mondiali femminili 2023 e la CT Milena Bertolini ha diramato l'elenco delle convocate per la manifestazione che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto.

Diverse esclusioni eccellenti dall'elenco delle 25 dall'allenatrice, che, dopo aver escluso Sara Gama dalle prime convocazioni, ha fatto altri tagli eccellenti sulla rosa che avrà a disposizione per la Coppa del Mondo: abbastanza sorprendenti le esclusioni di Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte.

Le Azzurre partiranno mercoledì 5 luglio per la Nuova Zelanda, dove si preparerà in vista dell’esordio contro l’Argentina in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland. Delle 32 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Brunico non parteciperanno al torneo Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte.

Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo rimarranno insieme al gruppo per il periodo di preparazione visto che l'elenco ufficiale delle 23 dovrà essere consegnato entro il 10 luglio alla FIFA e sono possibili cambi fino a 24 ore dalla prima gara, ovvero fino al 23 luglio.

L’elenco delle convocate dell'Italia per i Mondiali

Queste le 25 convocate della CT Milena Bertolini per la Coppa del Mondo 2023.

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).