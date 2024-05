video suggerito

La grande rinascita di Josip Ilicic con la Slovenia: è nella lista dei pre-convocati per Euro 2024

Ada Cotugno

Josip Ilicic sogna gli Europei: non è un traguardo lontanissimo ma un obiettivo concreto per il giocatore che potrebbe tornare a splendere nel panorama europeo con la maglia della sua Slovenia. L'ex Atalanta è stato inserito nella lista dei 30 pre-convocati diramata dal commissario tecnico Matjaz Kek in vista di Euro 2024 che ha deciso di includerlo nel primo gruppo che dovrà essere ulteriormente scremato prima del torneo, arrivando così a 26 nomi.

Non è ancora certa la sua presenza in Germania, ma l'inserimento in questa lista è già un segnale molto positivo per lui che tra l'altro è l'unico giocatore presente proveniente dal Maribor, un ulteriore riconoscimento per il lavoro fatto nell'ultima stagione che lo ha rilanciato su tutti i fronti. Ilicic è tornato in Slovenia nel 2022 dopo aver lasciato l'Atalanta in seguito ad alcuni problemi personali che lo avevano tenuto fuori dal campo per un anno.

Il buio di quel momento difficile è stato raccontato anche da Gian Piero Gasperini, suo allenatore all'Atalanta che gli è stato vicino durante la depressione. Allora l'attaccante era tra i migliori d'Europa, segnava con continuità e brillava anche in Europa, ma dopo quel periodo ha preferito fare un passo indietro e di ritornare in patria dove si è allontanato per forza di cose dai grandi palcoscenici.

Il ritorno in Europa di Ilicic con la Slovenia

Per questo motivo la sua presenza nei pre-convocati della Slovenia dopo tre anni di assenza appare già come una buona notizia per lui che incrocia le dita per salire sull'aereo che lo porterà verso la Germania e verso Euro 2024. Il commissario tecnico ha deciso di premiarlo dopo una stagione molto positiva vissuta con la maglia del Maribor che si è piazzato al secondo posto in campionato, qualificandosi di diritto per la prossima Conference League.

Nella stagione appena conclusa Ilicic ha giocato con molta continuità, soprattutto nella seconda parte della stagione: da febbraio in poi è stato praticamente sempre titolare e alla fine ha trovato 8 gol e 11 assist in 31 le presenze, numeri importanti per lui che si è avvicinato agli Europei alzando l'asticella e facendo rivedere gli sprazzi di quel giocatore amato da tutti.