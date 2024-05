video suggerito

La lista dei convocati dell’Italia diventa virale in Spagna: “Se noi siamo una banda, guardate loro” L’Italia di Luciano Spalletti presa di mira in Spagna dopo le convocazioni del Ct azzurro. Paragono i calciatori della nostra Nazionale a quelli delle Furie Rosse: “Se noi siamo una banda, guardate loro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le convocazioni della Spagna agli Europei 2024 diramate dal Ct Luis De La Fuente non hanno convinto parte del Paese. Le esclusioni dei vari Pau Torres, Gerard Moreno e di Asensio, oltre a quelle dell'infortunato Gavi hanno fatto rumore. Presenti, invece, i giovanissimi Yamal e Cubarsí, dopo gli exploit con il Barcellona. Ecco, proprio l'alto numero di giocatori dei blaugrana ha sollevato critiche nei confronti del Commissario Tecnico. Ma c'è chi invece vede il bicchiere mezzo pieno e invita i tifosi a dare uno sguardo alla rosa dei convocati dell'Italia.

Un utente su X a infatti condiviso la lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti confrontando i calciatori azzurri con quelli spagnoli. Un post diventato immediatamente virale che ha ricevuto tantissime interazioni."Per quelli di voi che pensano che la Nazionale spagnola sia una banda, l'Italia si schiera con questi agli Europei". Per qualcuno la qualità della nostra Nazionale è superiore a quella spagnola mentre altri condividono il pensiero dell'utente: "Poche persone sapranno dove gioca più della metà di questi giocatori". Per altri invece il problema è un altro: "Spagna e Italia non hanno nulla a che fare con Francia o Inghilterra".

I dettagli della rosa dei convocati dell'Italia

Alla Spagna viene imputato di avere una rosa poco esperta. Si tratta però di calciatori che comunque in Liga nell'ultima stagione hanno ben figurato. L'Italia dalla sua può contare sicuramente su diversi elementi che hanno conquistato gli ultimi Europei a Wembley: da Chiesa a Barella e Jorginho passando per Donnarumma e Di Lorenzo. Le grandi novità ci sono soprattutto in attacco con Scamacca che si candida per una maglia da titolare e reduce dalla vittoria dell'Europa League con l'Atalanta. Senza dimenticare la base forte rappresentata dall'Inter campione d'Italia.

La difesa azzurra è forse il reparto che ha avuto maggiori cambiamenti dato che Chiellini e Bonucci, protagonisti agli Europei 2021, hanno smesso col calcio giocato. E così, oltre ad Acerbi, Spalletti pare voler puntare molto su giovani del calibro di Bastoni e Buongiorno, senza dimenticare i vari Dimarco, Cambiaso e Scalvini e la sorpresa Calafiori che potrebbe strappare il pass per la Germania. Tra Spagna e Italia sarà il tempo a dire chi avrà la rosa più forte. Sulla carta i nomi possono anche aver deluso i tifosi ma sarà poi sempre il giudizio del campo a dare la propria sentenza definitiva.