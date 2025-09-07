Israele-Italia, le probabili formazioni: le scelte di Gattuso per l’11 titolare azzurro

L'Italia torna in campo per proseguire il suo cammino nelle qualificazione ai Mondiali 2026 e gioca contro Israele in una partita fondamentale per il cammino degli Azzurri. Dopo la vittoria per 5-0 contro l'Estonia i ragazzi di Rino Gattuso devono dare continuità al risultato positivo e cercare quell'alchimia che spesso è mancata negli ultimi anni dopo partite ben giocate.

Il cammino per raggiungere la Coppa del Mondo 2026 è ancora lungo e la prossima tappa sarà molto complicata: la Nazionale contro Israele, che occupa il secondo posto del girone a 9 punti con una partita in più, al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, e l'unico obiettivo possibile per gli Azzurri è la vittoria per accorciare la distanza dal primo posto (Norvegia a 12 punti),

Dall'altra parte ci sarà una squadra che nell'ultima uscita ha vinto 4-0 in casa della Moldavia grazie alle reti di Gloukh, Baribo, Solomon e Peretz: gara convincente per la selezione di Ben Shimon, che vuole a tutti i costi i play-off e cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà gli Azzurri.

La probabile formazione titolare degli Azzurri contro Israele

Gattuso dovrebbe confermare la formazione che ha battuto l'Estonia a Bergamo: in avanti Kean e Retegui con Politano e Zaccagni esterni offensivi e in mezzo al campo Tonali e Barella. Davanti a Donnarumma la linea difensiva sarà formata da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. CT: Gattuso.

La nazionale israeliana dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1 molto organizzato con Baribo riferimento offensivo e alle sue spalle Gloukh e Solomon sempre pronti ad inserirsi. Eliel Peretz davanti alla difesa a fare da diga.

Israele (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz; Gloukh, Solomon, Biton, D.Peretz; Baribo. CT: Ben Shimon.