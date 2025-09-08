Israele-Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

L'Italia torna in campo questa sera la quarta partita del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 e affronta Israele dopo la bella vittoria contro l'Estonia per 5-0: la Nazionale di Rino Gattuso sarà di scena al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, e il match si potrà veder in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming gratis su RaiPlay.

Dopo aver superato in maniera netta l'Estonia a Bergamo, gli Azzurri tornano in campo e sfidano Israele, che a sua volta venerdì sera ha vinto per 4-0 in casa della Moldavia e ha tenuto a distanza di 3 punti gli uomini di Gattuso mantenendo il secondo posto nel raggruppamento (ha giocato una partita in più dell'Italia). Per questo motivo sarà fondamentale conquistare i tre punti per proseguire la rimonta e il cammino verso lo scontro con la Norvegia che varrà l'approdo diretto ai Mondiali. Ma non si può sbagliare più nulla.

La partita si giocherà in Ungheria, paese che ospita i match interni della nazionale israeliana da quando è ri-esploso il conflitto in Medio Oriente dopo il 7 ottobre 2023: il genocidio in atto a Gaza da parte dell'esercito israeliano ha creato un enorme dibattito portando la discussione anche sul piano politico e non più strettamente sportivo. Nonostante la richiesta di ‘ban' da parte di tanti tifosi come accaduto con la Russia, per ora Israele (e i suoi club) continuano a giocare regolarmente i tornei UEFA e FIFA. Ceferin ha parlato così di questa situazione: "Devo dire che con la situazione in Russia e Ucraina c’era una pressione politica molto forte. Ora è più una pressione della società civile che dei politici".

Partita: Israele-Italia

Quando: lunedì 8 settembre 2025

Orario: 20:45

Dove: Nagyerdei Stadion, Debrecen (Ungheria)

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Qualificazioni Mondiali 2026

Dove vedere Israele-Italia n diretta TV, l'orario

La gara dell'Italia contro Israele, così come tutte le altre della Nazionale, è un'esclusiva assoluta della Rai e si potrà vedere in chiaro su Rai 1 dalle ore 20:45. Il match che gli Azzurri giocheranno in Ungheria contro la selezione israeliana sarà raccontato da Alberto Rimedio con il commento di Daniele Adani. Il pre-match e il post-match inizierà subito dopo il Tg1 delle ore 20:00 e sarà condotto da Alessandro Antinelli, affiancato da Andrea Stramaccioni. La partita si potrà vedere anche in differita su Sky dopo mezzanotte.

Dove vedere Israele-Italia in streaming: la diretta in chiaro

La partita tra Israele e Italia si potrà seguire in diretta streaming gratuitamente collegandosi a RaiPlay, sia sul sito Internet che tramite l'App.

Israele-Italia, le formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

Gattuso non dovrebbe toccare nulla nella formazione titolare che ha battuto l'Estonia pochi giorni fa: confermata la coppia d'attacco Kean-Retegui e sulle corsie laterali Politano e Zaccagni. Ben Shimon si affida alla freeschezza di Gloukh, Solomon e Baribo per impensierire la retroguardia azzurra, che sarà composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco davanti a Donnarumma.

ISRAELE (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz; Gloukh, Solomon, Biton, D.Peretz; Baribo. CT: Ben Shimon.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. CT: Gattuso.