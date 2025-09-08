Calcio
video suggerito
video suggerito

Israele-Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

L’Italia torna in campo per le qualificazione ai Mondiali 2026 e sfida Israele: gli Azzurri di Gattuso vengono dalla bella vittoria contro l’Estonia ma devono vincere per accorciare sulla Norvegia, che occupa il primo posto del girone. Diretta TV in chiaro su Rai 1 dalle ore 20:45.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'Italia torna in campo questa sera la quarta partita del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 e affronta Israele dopo la bella vittoria contro l'Estonia per 5-0: la Nazionale di Rino Gattuso sarà di scena al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, e il match si potrà veder in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming gratis su RaiPlay.

Dopo aver superato in maniera netta l'Estonia a Bergamo, gli Azzurri tornano in campo e sfidano Israele, che a sua volta venerdì sera ha vinto per 4-0 in casa della Moldavia e ha tenuto a distanza di 3 punti gli uomini di Gattuso mantenendo il secondo posto nel raggruppamento (ha giocato una partita in più dell'Italia). Per questo motivo sarà fondamentale  conquistare i tre punti per proseguire la rimonta e il cammino verso lo scontro con la Norvegia che varrà l'approdo diretto ai Mondiali. Ma non si può sbagliare più nulla.

La partita si giocherà in Ungheria, paese che ospita i match interni della nazionale israeliana da quando è ri-esploso il conflitto in Medio Oriente dopo il 7 ottobre 2023: il genocidio in atto a Gaza da parte dell'esercito israeliano ha creato un enorme dibattito portando la discussione anche sul piano politico e non più strettamente sportivo. Nonostante la richiesta di ‘ban' da parte di tanti tifosi come accaduto con la Russia, per ora Israele (e i suoi club) continuano a giocare regolarmente i tornei UEFA e FIFA. Ceferin ha parlato così di questa situazione: "Devo dire che con la situazione in Russia e Ucraina c’era una pressione politica molto forte. Ora è più una pressione della società civile che dei politici".

Leggi anche
Italia-Estonia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita
  • Partita: Israele-Italia
  • Quando: lunedì 8 settembre 2025
  • Orario: 20:45
  • Dove: Nagyerdei Stadion, Debrecen (Ungheria)
  • Diretta TV: Rai 1
  • Diretta Streaming: RaiPlay
  • Competizione: Qualificazioni Mondiali 2026

Dove vedere Israele-Italia n diretta TV, l'orario

La gara dell'Italia contro Israele, così come tutte le altre della Nazionale, è un'esclusiva assoluta della Rai e si potrà vedere in chiaro su Rai 1 dalle ore 20:45. Il match che gli Azzurri giocheranno in Ungheria contro la selezione israeliana sarà raccontato da Alberto Rimedio con il commento di Daniele Adani. Il pre-match e il post-match inizierà subito dopo il Tg1 delle ore 20:00 e sarà condotto da Alessandro Antinelli, affiancato da Andrea Stramaccioni. La partita si potrà vedere anche in differita su Sky dopo mezzanotte.

Dove vedere Israele-Italia in streaming: la diretta in chiaro

La partita tra Israele e Italia si potrà seguire in diretta streaming gratuitamente collegandosi a RaiPlay, sia sul sito Internet che tramite l'App.

Israele-Italia, le formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

Gattuso non dovrebbe toccare nulla nella formazione titolare che ha battuto l'Estonia pochi giorni fa: confermata la coppia d'attacco Kean-Retegui e sulle corsie laterali Politano e Zaccagni. Ben Shimon si affida alla freeschezza di Gloukh, Solomon e Baribo per impensierire la retroguardia azzurra, che sarà composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco davanti a Donnarumma.

ISRAELE (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz; Gloukh, Solomon, Biton, D.Peretz; Baribo. CT: Ben Shimon.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. CT: Gattuso.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
US OPEN
Sinner ora insegue Alcaraz in vetta al ranking: per il controsorpasso potrebbe aspettare mesi
Alcaraz ingiocabile, Sinner sbiadito in finale: perde la finale in 4 set (e lo scettro di leader nel ranking)
Sinner fa lucidissima autocritica: “Devo cambiare. Anche se vorrà dire perdere qualche partita”
La frase di Sinner ad Alcaraz dopo la sconfitta più bruciante della carriera è una lezione di classe
Carlos è imbarazzato quando gli consegnano il ricco assegno della vittoria: quanto ha guadagnato
Sinner disarmato dopo la sconfitta con Alcaraz: "Più di così oggi non potevo fare. Carlos ha giocato meglio di me"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views