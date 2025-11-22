Isak minacciato dai tifosi, compra un cane da 35mila euro: è un dobermann altamente addestrato

Alexander Isak accoglierà presto in casa sua un nuovo membro della famiglia: l'attaccante del Liverpool ha adottato un cane da guardia per proteggersi dopo le recenti minacce di morte che gli sono arrivate dai tifosi della Svezia. In Inghilterra stanno aumentando esponenzialmente furti e atti di violenza verso i calciatori più esposti e sono in molti ad aver adottato un animale da compagnia in grado di poter difendere la casa da intrusi indesiderati. Ha deciso di acquistare un dobermann da migliaia di euro da un'azienda specializzata in cani da guardia d'élite adatti per tutte le famiglie.

Isak adotta un cane da 35mila euro

L'ultimo sulla lista è proprio lo svedese che sta vivendo dei mesi molto complicati. In estate è stato protagonista di un tormentone di mercato, alimentato dalla sua voglia di andare al Liverpool arrivando a boicottare perfino gli allenamenti con il Newcastle, e di recente è stato preso di mira dai tifosi della Svezia: la nazionale si è piazzata ultima nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 e sui social sono piovute minacce di morte indirizzate a lui e alla sua famiglia.

Per questo ha seguito l'esempio di altri calciatori della Premier League e ha acquistato un cane altamente addestrato, come riportato dal The Sun. Una fonte vicina al giocatore ha confermato tutto: "Vuole ambientarsi anche fuori dal campo e avere un cane da guardia è una parte essenziale di questo processo". Si è affidato a un'agenzia specializzata che gli fornirà presto un bellissimo dobermann altamente addestrato che lo aiuterà a sentirsi più sicuro mentre si adatta nella sua nuova vita a Liverpool. Anche Walker e Grealish di recente hanno fatto la stessa scelta, accogliendo in casa un cane da guardia di razza pura per la propria sicurezza.