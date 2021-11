Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini se la gioca con il falso nueve Le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Italia. Mancini conferma il 4-3-3, ma gioca con il falso nueve e con Tonali a centrocampo. In difesa confermato Acerbi.

A cura di Alessio Morra

L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord in un match decisivo per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. C'era molta attesa per la formazione ufficiale. Il c.t. Roberto Mancini ha deciso di giocare con il falso nove. Fuori Belotti (e Scamacca), in avanti giocano Berardi, Insigne e Chiesa.

La formazione ufficiale dell'Italia. Ovviamente confermato Donnarumma in porta. Difesa a quattro con Di Lorenzo, goleador con la Svizzera, Acerbi, Bonucci e Emerson Palmieri, la stessa difesa del match con gli elvetici dello scorso venerdì. Centrocampo a tre con la prima volta di Tonali dal primo minuto, il centrocampista del Milan affiancherà Jorginho e Barella. Tridente senza un centravanti puro con Berardi e Chiesa sulle fasce e Insigne come falso nueve.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Emerson Palmieri; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini

Cosa serve all'Italia per qualificarsi per i Mondiali. Italia e Svizzera hanno 15 punti. La differenza reti degli Azzurri è migliore, ma non dà garanzie assolute. E in poche parole vincere potrebbe non bastare all'Italia, che potrebbe essere sicura del pass per Qatar 2022 con un successo rotondo. La differenza reti dell'Italia + 13, quella della Svizzera è +11. Ma a parità di punti e di differenza reti è la Svizzera che passa come prima, in virtù del gol segnato all'Olimpico (i confronti diretti sono finiti 0-0 e 1-1). Dunque ad esempio in caso di 1-0 dell'Italia e di 3-0 della Svizzera, le squadre di Mancini e Yakin avrebbero entrambe 18 punti e una differenza reti di +14, ma il primato sarebbe degli elvetici.