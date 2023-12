Inzaghi può lasciare la Salernitana: Sabatini lo ha messo in discussione e ha un’offerta importante Walter Sabatini è tornato alla Salernitana e ha detto che Pippo Inzaghi si gioca la panchina nelle prossime partite. Inzaghi potrebbe andare via molto presto, però, anche perché ha ricevuto una grande proposta dalla Turchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Salernitana ha pareggiato 2-2 con il Milan nell'ultimo turno di campionato. Un buon punto per i granata, che sono stati beffati da Jovic che al 91′ ha evitato il ko ai rossoneri. Il bicchiere è mezzo pieno perché è un punto che muove la classifica, ma servivano i tre punti ai granata e pure a Pippo Inzaghi, che dopo l'arrivo o meglio il ritorno di Walter Sabatini non è saldissimo sulla panchina granata e potrebbe salutare a sorpresa già nei prossimi giorni. Il Besiktas lo ha inserito nell'elenco dei possibili successori del tecnico Calimbay esonerato pochi giorni fa.

Inzaghi è subentrato a Paulo Sousa in autunno e ha conquistato sei punti in nove partite, frutto di una vittoria (contro la Lazio) tre pareggi e cinque sconfitte. SuperPippo è agguerrito, combattivo e vuole ottenere la salvezza. Ma il suo futuro granata non è così saldo. Nel giorno della sua presentazione Walter Sabatini, tornato a furor di popolo e a caccia di un'altra miracolosa salvezza, è stato estremamente chiaro sul futuro di Inzaghi che ha un paio di partite a disposizioni per confermarsi in panchina: "Il futuro di Inzaghi? Vedremo che redditività avrà nelle prossime partite. È combattivo, parlerò subito con lui, cercherò di capire le sue reali motivazioni e i mezzi che vuole adottare per raggiungere l’obiettivo. Non è una mia scelta e questo un po' mi condiziona perché se c’è da combattere preferirei farlo con qualcuno che scelgo io ma questa non è una condanna per lui. Dipenderà dai risultati, ha bisogno di fortuna e la sua è quella di aver incontrato me".

Da navigato uomo di calcio Sabatini sa bene che nulla si costruisce in un attimo e sa altrettanto bene che, pur non conoscendolo come tecnico, Inzaghi è un buon allenatore, ma non avendolo scelto non è convinto totalmente di lui e l'opzione alternativa evidentemente c'è.

La partita di campionato con il Verona può essere determinante per il suo destino, poi ci saranno due sfide con la Juventus (la prima in Coppa Italia). E in quegli incontri Inzaghi si gioca tutto, ma Pippo potrebbe prendere tutti in contropiede, sua specialità quando era un bomber letale.

Perché il Besiktas, storico club di Istanbul, lo ha inserito nella mini-lista di papabili per la panchina. Secondo BeiN Sports il prescelto sarebbe l'ex Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, ma non è così scontato che il norvegese accetti. In seconda battuta sembra esserci Inzaghi che dovesse accettare volerebbe subito in Turchia e quindi lascerebbe la Salernitana.