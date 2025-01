video suggerito

Inzaghi orgoglioso dell'Inter, lo sottolinea in diretta: "Contro l'Atalanta non c'è stata partita" Simone Inzaghi esalta completamente la sua Inter e sottolinea con forza l'importanza di aver battuto l'Atalanta in Supercoppa Italiana: "Stasera non c'è stata partita".

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi non può che essere felice della sua Inter dopo la vittoria sull'Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il tecnico dei nerazzurri gongola e di certo in diretta, ai microfoni di Mediaset, non nasconde il suo entusiasmo ribadendo l'importanza di questa vittoria. "Siamo stati bravissimi, non c'è stata partita contro un avversario di assoluto valore che ha trovato un'Inter che ha approcciato i due tempi da grande squadra".

L'allenatore piacentino sembra quasi voler sottolineare questo concetto facendo capire a tutti di aver vinto contro l'attuale squadra più in forma del campionato: "Ora manca il passo più importante ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo avuto tante occasioni contro un avversario di valore".

L'allenatore dell'Inter fa poi i complimenti a Carnesecchi per i suoi interventi e a proposito delle sue parate nel primo e secondo tempo spiega l'unica nota stonata della serata: "Forse dovevamo chiuderla prima ma stasera fare appunti a questi ragazzi non riesco, dopo cena rivedrò la gara – ha detto ancora -. Sono molto soddisfatto perché con i viaggi e tutte queste partite non è mai semplice e i ragazzi sono andati oltre qualsiasi aspettativa".

Inzaghi parla delle condizioni fisiche di Thuram

Simone Inzaghi si è poi soffermato a parlare anche della partita di Lautaro Martinez che, nonostante non sia andato in gol, è riuscito a rendersi protagonista anche con l'assist: "In un paio d'occasioni ha trovato un super Carnsesecchi sia nel primo che nel finale, ha fatto due parate straordinarie. Tutti gli attaccanti devono lavorare tantissimo per noi". Poi una battuta sulle condizioni fisiche di Thuram: "Mi ha detto che ha sentito indurire l'adduttore nel primo tempo e non si sentiva libero. Ora vedremo se nella finale sarà disponibile".