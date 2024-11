Inzaghi mastica amaro per il pari col Napoli: “Se c’era una squadra che doveva vincere, era l’Inter”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter esce da San Siro con un punto contro il Napoli e il rammarico di aver perso una occasione d'oro per effettuare il sorpasso in classifica prima della sosta per le nazionali. A Simone Inzaghi resta una partita per lunghi tratti condotta e gestita ma nulla di più perché quel palo sul rigore di Calhanoglu grida ancora vendetta perché poteva raccontare un epilogo differente e soprattutto vincente: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ho visto una grande Inter."

Mastica amaro Inzaghi nel post gara soprattutto ricordando due episodi decisivi nei 90 minuti di San Siro contro il Napoli. L'errore nel primo tempo sul gol di McTominay e il rigore sbagliato nella ripresa da Calhanoglu. Già a fine primo tempo Inzaghi aveva individuato il problema, la disattenzione difensiva: "Per tutto il primo tempo abbiamo condotto il gioco, e poi abbiamo preso gol su una evidente disattenzione da palla inattiva. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino adesso". Parole che sono state profetiche per una ripresa in cui l'Inter ha costruito e fatto gioco più del Napoli, senza raccogliere il risultato sperato.

Un pensiero che il tecnico nerazzurro ha ripetuto anche nel post gara: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, se c’era una squadra che doveva vincere oggi era l’Inter. Non abbiamo concesso nulla al Napoli tranne il gol che è venuto su palla inattiva e per una distrazione. Nel secondo tempo non mi veniva neanche voglia di fare un cambio, ho visto una buona squadra in campo. Poi, certo abbiamo fatto 8 vittorie e 2 pareggi ma visto che siamo l'Inter dovevamo farne 10 ma ci sono avversari che si chiamano Napoli e Arsenal…"

Poi il pensiero sui singoli, con applausi per tutti per essere arrivati alla pausa con un filotto di scontri decisivi e delicati superati brillantemente: "Lautaro e Thuram hanno lavorato tantissimo per la squadra al di là dei gol. Io alla squadra posso solo fare i complimenti e li ho fatti ai ragazzi. Chiaramente il risultato non ci soddisfa ma della prestazione sono molto contento. Ho visto una grande Inter, soprattutto visto che era una partita che arrivava dopo l'Arsenal. Le gare europee tolgono tante energie. Sommer? Ha fatto zero parate…."