Inzaghi esalta l’Inter e punta un’altra finale: “Mancano 10 partite, speriamo ce ne sia una in più” Simone Inzaghi è soddisfatto della sua Inter che praticamente non ha concesso mai nulla alla Juventus. Il tecnico piacentino è felice di aver conquistato la finale di Coppa Italia e ora punta tutto a quella di Champions.

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi è soddisfatto della sua Inter che praticamente non ha concesso mai nulla alla Juventus. Il tecnico piacentino è felice di aver conquistato la finale di Coppa Italia e dopo aver visto la prestazione della sua squadra non si pone più limiti. L'allenatore dell'Inter l'ha fatto capire ai microfoni di Mediaset Canale 5 al termine della gara: "E' stata una bellissima serata, corretta – ha spiegato – Le 2 squadre hanno fatto una partita intensa. Chiaramente abbiamo meritato la finale e volevamo a tutti i costi tornare a Roma e ci torneremo.

Mancavano 10 partite e ne restano sempre 10. Speriamo ce ne sia una in più…". Il riferimento è chiaramente a quella finale di Champions League che adesso i nerazzurri vogliono conquistare sperando di superare il Milan nel doppio confronto in semifinale. La prova dell'Inter ha infatti totalmente convinto l'allenatore nerazzurro: "Sono stati bravissimi i ragazzi, fatta una grandissima gara – continua – Non abbiamo mai perso un metro, siamo sempre rimasti compatti e uniti. Ci siamo abbassati da squadra vera, ci siamo alzati per andarli a prendere. Non è solo la finale, porto via sensazioni ottime".

Simone Inzaghi completamente estasiato dalla sua Inter in diretta.

Il tecnico dell'Inter ha ritrovato una squadra sicura, compatta e brava a riuscire a chiudere ogni tipo di azione alla Juventus. Merito anche della società che è riuscita ad accontentarlo prendendo un giocatore che conosceva benissimo come Acerbi. "Grandissima stagione per lui. Per fortuna, con fatica, i dirigenti e il presidente alla fine mi hanno accontentato – ha spiegato – Lo conoscevo, è un grandissimo professionista. Grazie a lui e ai suoi compagni stiamo facendo un ottimo percorso nelle coppe".

Leggi anche Inter spietata in casa del Benfica: Inzaghi ha un piede in semifinale di Champions League

All'inizio della partita non è passato inosservato il saluto tra Allegri e Simone Inzaghi. Il tecnico bianconero sembra essersi complimentato con l'allenatore piacentino, quasi compiaciuto dal suo percorso all'Inter che l'ha portato fino alla semifinale di Champions League. "Bravo" sembra essere il labiale di Allegri confermato da Simone Inzaghi al termine della partita: "C'è tantissimo rispetto con Allegri, ci siamo affrontati tante volte – ha concluso Inzaghi – Mi ha fatto i complimenti per la semifinale di Champions".