Invasione di locuste durante la partita di Cristiano Ronaldo: una scena irreale, tifosi sommersi Nell’ultima gara i tifosi dell’Al-Nassr hanno esultato per il poker di Cristiano Ronaldo ma hanno dovuto fare i conti anche con l’invasione di locuste che ha colpito lo stadio dell’Al-Wehda.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo ha realizzato quattro reti nell'ultimo match ed è la prima volta che accade da quando si è trasferito in Arabia Saudita e ha superato i 500 gol nei campionati. Ogni gol per CR7 è ormai un record. Il suo periodo d'ambientamento all'Al-Nassr è durato veramente poco, visto che in tre gare ha realizzato cinque gol e sta diventando il trascinatore della sua squadra nella Saudi Pro League.

La gioia dei tifosi dell'Al-Nassr per le reti di Cristiano Ronaldo, però, viene smorzata quando in un settore del King Abdulaziz Sports City Stadium sono stati sommersi da un'invasione di locuste contro Al-Wehda.

A metà della partita i fastidiosi insetti hanno letteralmente invaso una porzione dell'impianto che era occupato da tanti fan di Cristiano Ronaldo nonostante si giocasse in casa dell'Al Wehda. Sono diversi i video e le foto che mettono a nudo una situazione davvero irreale.

Questi insetti sono da diverso tempo un enorme problema per l'Arabia Saudita, che è costretta a dover fare i conti con le invasioni di questi insetti così come molte nazioni del Medio Oriente e dell'Africa orientale. Oltre ad essere poco piacevoli alla vista, le locuste distruggono i raccolti agricoli e creano grandi problemi di approvvigionamento.

Oltre alle quattro reti Ronaldo è stato protagonista anche di alcune sfuriate e rimproveri nei confronti dei suoi compagni, che avevano sbagliato in alcune situazioni di gioco. CR7 vuole inculcare la sua mentalità vincente anche nella sua nuova squadra.

L'Al-Nassr è la nuova capolista della lega saudita e ha gli stessi punti della seconda Al-Shabab, che ha giocato una partita in più ma CR7 & co devono attendere i recuperi di Al-Ittihiad e Al-Hilal che inseguono da distanza ravvicinata. Il 17 prossimo febbraio i gialloblù ospiteranno l'Al-Taawon, che è quinto in classifica.