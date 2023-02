Cristiano Ronaldo straripante, ma trova il modo di disperarsi: i compagni dovranno fare di più A Cristiano Ronaldo non è bastato segnare quattro gol con l’Al-Nassr. In alcuni video mostrato il carattere dell’insaziabile bomber portoghese.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo ha vissuto l'ennesima serata speciale della sua eccezionale carriera. L'attaccante portoghese che pochi giorni fa ha festeggiato il 38° compleanno, si è tolto una bella soddisfazione segnando 4 gol in una sola partita con la maglia dell'Al-Nassr. Dopo aver trovato la prima rete su calcio di rigore nello scorso match, CR7 ha realizzato le prime marcature su azione portandosi a casa il pallone al termine del confronto con l'Al-Wehda. A passare inosservato non è stato però solo il suo eccezionale rendimento offensivo, visto che alcuni video hanno mostrato anche un altro aspetto di Ronaldo.

Nella partita che gli ha permesso di superare quota 500 gol in carriera nei vari campionati in cui ha militato (311 in Liga, 103 in Premier League, 81 in Serie A, 3 in Portogallo e 5 anche nella Saudi League), il bomber ha vestito i panni del trascinatore. L'uomo da 177 milioni di sterline all'anno ha giustificato l'eccezionale investimento fatto dal suo club, che adesso è in vetta alla classifica alla pari con l'Al-Shahab. Vuole vincere a tutti i costi Ronaldo e infatti anche il suo atteggiamento è stato irreprensibile in campo.

Cristiano si è lasciato andare alla sua proverbiale esultanza, prima di tornare a metà campo. Qui ha urlato con tutta la forza che aveva, sollevando i pugni al cielo. Dopo aver abbracciato un compagno, le telecamere hanno mostrato una serie di gesti che il capitano ha rivolto al resto della squadra: ha invitato tutti ad insistere, sbattendo il pugno sulla mano, con l'obiettivo di tenere alta la concentrazione della sua squadra. Un atteggiamento da leader assoluto per Ronaldo che sta provando dunque a far fare il salto di qualità all'Al-Nassr con la sua esperienza.

Ed effettivamente la formazione gialloblu ha alzato l'asticella, e ha sfruttato così nel migliore dei modi le potenzialità e il livello superiore alla media di Cristiano Ronaldo che ha segnato complessivamente 4 gol. Partita dominata dunque e in controllo totale per la formazione di casa che poi all'89' ha avuto anche la chance per segnare il 5-0.

Proprio Cristiano in posizione defilata ha deciso di mettere la sfera in mezzo per un compagno, ma le cose non sono andate come da previsto. Il giocatore non è riuscito ad arrivare con i tempi giusti e ha fallito l'appuntamento con un gol che sarebbe stato facile facile, mancando di "cattiveria". Ecco che Ronaldo si è accasciato al suolo disperato, dopo aver indicato con la mano cosa avrebbe dovuto fare l'altro giocatore, ovvero correre più velocemente in avanti. Nonostante i gol, nonostante la vittoria in pugno, il perfezionista Ronaldo ha trovato qualcosa che non andava: lui si sarebbe avventato sul pallone come un falco sulla preda. Dovranno tutti fare di più.