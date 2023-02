Ronaldo festeggia il compleanno con le persone più importanti della sua vita, tranne una: è rottura Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 38° compleanno in Arabia circondato dalle persone più importanti della sua vita. Un’assenza però fa rumore.

A cura di Marco Beltrami

Come ha festeggiato il 38° compleanno Cristiano Ronaldo? L'attaccante portoghese ha vissuto una giornata all'insegna del relax insieme ai suoi amici più cari e alla sua famiglia. Ha ritrovato il sorriso smagliante l'ex di United, Real Madrid e Juventus che nonostante il primo gol in una gara ufficiale con la casacca dell'Al-Nassr aveva mostrato un po' di nervosismo e frustrazione.

Contro l'Al-Fateh infatti tanti errori, e anche una brutta reazione con un avversario per CR7 che poi nel recupero e dal dischetto era riuscito a sbloccarsi regalando un punto ai suoi. Ha avuto il tempo di metabolizzare tutto il portoghese che è stato raggiunto in terra araba dalle persone che gli sono più vicine per mettere da parte il pallone e regalarsi sorrisi e relax. Il tutto come spesso accade è finito sui social con Cristiano Ronaldo che ha postato alcune foto relative alle ultime 24 ore di festeggiamenti.

Ma chi c'era con Cristiano in quel di Riyad? Innanzitutto la sua famiglia, e quindi in primis l'inseparabile compagna Georgina Rodriguez e suo figlio Cristiano Jr., e poi i suoi amici più intimi, quelli che considera inseparabili. Nelle immagini postate sui social si possono riconoscere in primis i due ex calciatori Miguel Paixao e José Semedo e compagni ai tempi dello Sporting Lisbona. Il primo seguì Ronaldo anche in occasione della sua apparizione a Sanremo di qualche anno fa, mentre il secondo ha potuto contare sulla vicinanza del campionissimo in un momento terribile, quello legato alla perdita della moglie.

A completare poi il giornalista Edu Aguirre che dai tempi del Real ha stretto un rapporto d'amicizia fraterna con il giocatore e Miguel Marques, ovvero l'uomo che si occupa della gestione del patrimonio di Cristiano. Presente anche Ricky Regufe, che da anni viene considerato il braccio destro di CR7, e suo personal manager che lo aiuta a tutto tondo, sia nella carriera sportiva che negli investimenti. Pare sia proprio lui il nuovo agente dell'attaccante. "Si vive una volta sola, ma se lo fai bene una volta è sufficiente", questa una delle frasi scelte dal giocatore per accompagnare gli scatti.

Nelle immagini però si può constatare un'assenza che fa molto rumore. Cristiano Ronaldo, molto selettivo nelle amicizie e circondato da anni praticamente dalle stesse persone che lo hanno anche "accompagnato" in tutte le sue avventure sportive, non ha festeggiato il compleanno con Jorge Mendes, ovvero quello che fino a poco tempo fa era non solo il suo procuratore ma anche un vero e proprio fratello. La mancata presenza del super agente lusitano conferma dunque le voci sul divorzio, situazione impensabile fino a qualche mese fa alla luce del rapporto totale tra i due.

Ronaldo e Jorge Mendes

Purtroppo però le cose tra Ronaldo e l'uomo che lo ha aiutato nella sua eccezionale carriera sportiva sono andate a rotoli. Il motivo è stato reso noto dai tabloid spagnoli, con la situazione che aveva preso una brutta piega già al momento dell'addio di Cristiano al Real, scelta non condivisa da Mendes. Quest'ultimo avrebbe preferito la permanenza al Bernabeu del suo assistito per provare a vincere ancora altri trofei, pur non guadagnando quanto il suo storico avversario Leo Messi. Le crepe sono diventate voragini poi al momento dell'addio allo United, con Ronaldo che avrebbe messo il procuratore alle corde: "Bayern, Chelsea altrimenti è finita, ci separiamo". E con l'approdo in Arabia, senza Champions, ecco i titoli di coda.