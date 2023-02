L’avversario è a terra, Cristiano Ronaldo usa la forza: frustrazione allo stato puro Brutto episodio con protagonista Cristiano Ronaldo in occasione della partita in cui ha trovato il primo gol ufficiale con la maglia dell’Al-Nassr.

Nemmeno il gol ha salvato Cristiano Ronaldo dalle critiche in terra saudita. Il centravanti portoghese ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha trovato la sua prima rete in una gara ufficiale. Una marcatura dal dischetto che ha permesso all’Al-Nassr di evitare la sconfitta sul campo dell’Al-Fateh. Nonostante tutto però CR7 ha fatto discutere soprattutto per i suoi errori, e anche per alcuni atteggiamenti particolari che non sono sfuggiti.

A tempo ampiamente scaduto dunque Ronaldo si è dimostrato implacabile dagli 11 metri. Finalmente si è sbloccato il campione portoghese che in precedenza si era messo in mostra soprattutto per una serie di occasioni fallite. Ci si aspetta ovviamente molto di più da Cristiano, fiore all’occhiello del campionato e stella più brillante del panorama calcistico saudita.

Proprio queste chance non realizzate hanno alimentato la sua frustrazione e così, ecco che già in occasione del calcio di rigore è successo qualcosa che ha attirato la curiosità di tifosi e spettatori. Il suo compagno Talisca aveva preso il pallone e lo teneva sotto braccio, mentre le discussioni tra gli avversari e gli arbitri andavano avanti. Ronaldo senza fare una piega, ha preso la sfera al giocatore brasiliano senza nemmeno guardarlo in faccia e ha poi battuto, senza sbagliare.

Subito dopo il gol, CR7 è tornato a metà campo festeggiando al volo con alcuni compagni, tra i quali non c’era Talisca. Se questa situazione è apparsa già curiosa, un’altra ha attirato qualche critica di troppo nei confronti del quasi 38enne. La frustrazione per le cose non andate proprio come i suoi piani, ha giocato un brutto scherzo all’esperto giocatore che se l’è presa contro un avversario.

Quest’ultimo dopo un contrasto è rimasto a terra dolorante per le conseguenze del presunto colpo ricevuto. Ronaldo si è avvicinato e tutti pensavano ad un invito al calciatore a rialzarsi anche con sportività e invece il portoghese ha usato le maniere forti. Dopo aver preso il giocatore in maglia blu per i polsi con forza lo ha tirato su, molto infastidito, per quella che ha considerato come una simulazione. Un brutto gesto, che ha sollevato le proteste dei padroni di casa. Non una serata da incorniciare per CR7, nonostante il gol.