Inter-Udinese dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni L’Inter capolista affronta l’Udinese nella partita della 15ª giornata di Serie A: i nerazzurri vogliono confermare il primo posto in classifica. Inzaghi ancora in piena emergenza in difesa, bianconeri con Lucca possibile titolare. Diretta esclusiva un TV e streaming su DAZN e Sky.

Sabato sera alle 20:45 a San Siro c'è Inter-Udinese, anticipo serale di Serie A che vede di fronte l'attuale capolista in campionato contro i bianconeri che veleggiano sul filo della zona rossa della bassa classifica. Una gara che dovrà confermare la leadership dei nerazzurri di Simone Inzaghi usciti vincitori dal Maradona con un pesante 3-0 rifilato al Napoli di Mazzarri. Di fronte un'Udinese amareggiata dal 3-3 casalingo rimediato nel derby del Triveneto contro il Verona che ha visto gli scaligeri recuperare a tempo scaduto. Diretta TV e streaming in esclusiva da DAZN e Sky.

Ancora una volta Inzaghi ha gli uomini contati in difesa davanti a Sommer, autentico muro tra i pali nerazzurri e che vanta statistiche di tutto rispetto. Out ancora Pavard, Bastoni verrà rischiato anche se non al meglio vista l'indisponibilità di de Vruj. Possibile turn over sulle fasce con riposo per Dimarco. Tra i friulani solito ballottaggio in avanti dove solo salite le quotazioni di Lucca dopo l'ultima doppietta. Dietro a lui, come unica punta, idea Pereyra. Success e Thauvin dalla panchina.

Inter-Udinese, dove vederla in diretta TV

Inter-Udinese di sabato sera alle 20:45 sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e Sky in TV. Per gli abbonati satellitari ci si deve collegare ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere Inter-Udinese in diretta streaming

Per tutti coloro che non vogliono perdersi Inter-Udinese, l'appuntamento online è su DAZN, oppure sull'app mobile di Sky, SkyGo, o anche utilizzando NOW con il servizio on demand.

Inter-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Inzaghi deve fare a meno di diversi uomini in difesa. Fuori Pavard e de Vrij, non ci sarà anche Dumfries per l'Udinese e quindi cambi forzati con possibile riposo a Dimarco, il rientro obbligato di Bastoni e l'utilizzo dal primo minuto di Cuadrado. In avanti, Lautaro e Thuram stratitolari. Nell'Udinese c'è Lucca che si è guadagnato una maglia da titolare mentre Tgauvin partirà ancora dalla panchina e Success non è al meglio delle condizioni. Friulani che possono proporre Pereyra come mezza punta sfruttando un più accorto 3-5-1-1.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Pérez, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.