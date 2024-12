video suggerito

Inter-Udinese di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Inter-Udinese è il match valido per gli ottavi di Coppa Italia. La sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Kosta Runjaić si giocherà oggi, giovedì 19 dicembre alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Udinese è il match valido per gli ottavi di Coppa Italia. La sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Kosta Runjaić si giocherà oggi, giovedì 19 dicembre alle ore 21:00. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo l'ultimo match di campionato contro la Lazio mentre l'Udinese a seguito del ko interno col Napoli. I friulani hanno iniziato il loro percorso nel torneo addirittura lo scorso 9 agosto battendo in casa l'Avellino con il punteggio di 4-0. Successivamente arriva la sfida contro la Salernitana che invece è stata messa ko con il punteggio di 3-1.

Per l'Inter invece si tratta dell'esordio in questa competizione, così come per altre big del campionato di Serie A come Juventus, Atalanta e Roma che dovranno disputare i propri ottavi dopo aver visto il successo della Lazio sul Napoli, quello del Milan sul Sassuolo e il ko della Fiorentina con l'Empoli. I campioni d'Italia ospitano di fatto al Meazza una formazione di certo pericolosa e che sta disputando un campionato in linea con gli obiettivi del club. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Inter-Udinese

Dove: stadio Meazza, Milano

Quando: giovedì 19 dicembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia (ottavi di finale)

Dove vedere Inter-Udinese in TV: la diretta in chiaro

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta in chiaro e in esclusiva oggi, giovedì 19 dicembre alle ore 21.00 su Italia 1. La possibilità per tutti di sintonizzarsi gratis al canale 6 e godere di tutte le emozioni di questa sfida. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganini.

Inter-Udinese dove vederla in live streaming: gli orari

La sfida tra Inter e Udinese sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming. Basterà collegarsi alla piattaforma di Mediaset Infinity da dispositivi mobili e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Anche in questo caso non ci sono costi aggiuntivi per assistere alla partita.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Udinese

L'Inter in formazione potrebbe schierare Martinez in porta così come Palacios in difesa dando spazio anche ai vari Buchanan, Asllani e Carlos Augusto con Correa e Taremi in attacco.

L'Udinese invece potrebbe cambiare solo qualcosina in campo dando spazio ai vari Atta e Karlstrom in mezzo al campo senza rinunciare a Thauvin e Lucca in attacco.

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Darmian, Bisseck, Palacios; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi.

UDINESE (3-5-2) – Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.