Inter preoccupata per Dumfries, non gioca da più di un mese: si valuta l’operazione alla caviglia

Dumfries lamenta ancora dolore alla caviglia e il suo infortunio è diventato un caso per l’Inter: l’ultima ipotesi è quella dell’operazione per risolvere il problema.

L'ultima partita di Denzel Dumfires con la maglia dell'Inter risale allo scorso 9 novembre, quando è sceso in campo a San Siro contro la Lazio. Da quel momento è rimasto sempre ai box e non ha potuto giocare nemmeno con l'Olanda durante la sosta per le nazionali: l'esterno è ancora alle prese con un problema alla caviglia che ad Appiano Gentile è diventato un caso e che potrebbe essere risolto solo con un intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato da SkySport non è da escludere l'operazione, ultima spiaggia che si avvicina sempre di più vista la ripresa lentissima dell'olandese che si sta sottoponendo a una serie di consulti medici. Non è una situazione facile e in questo momento è difficile anche stimare i tempi di recupero del giocatore perché l'entità del suo infortunio non è stata chiarita nemmeno con gli esami strumentali.

Dumfries è fermo da un mese per il problema alla caviglia

Cosa succede a Dumfries

Da oltre un mese l'olandese è fermo ai box per un infortunio che non è stato del tutto chiarito. La risonanza magnetica non ha evidenziato gravi problemi ma il giocatore sente dolore alla caviglia e non è riuscito a recuperare con le terapie svolte nelle ultime settimane. Sperava di rientrare in campo per il derby contro il Milan di fine novembre, ma in realtà è ancora fermo fino a data da destinarsi. Dumfries si è fatto male durante l'ultima sosta per le nazionali e da allora per lui è cominciato un vero incubo.

Non gioca dal 9 novembre scorso e l'ultima alternativa valutata con i medici dell'Inter è quella dell'operazione, anche se ancora nulla è deciso: è un'opzione concreta che dovrà essere valutata con la massima attenzione dall'olandese che è ancora alle prese con un dolore costante. Ha già saltato sei partite e al suo posto si sono alternati Carlos Augusto e Luis Henrique, titolare anche in Champions League contro il Liverpool, due soluzioni che permettono a Chivu di non restare scoperto in quel ruolo.