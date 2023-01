Inter-Parma di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming su Rai o Mediaset: canale e formazioni L’Inter ospita il Parma per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023: i nerazzurri iniziano il loro percorso nel torneo da vincitori dell’ultima edizione. Diretta Tv su Canale 5. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Pecchia.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter inizia il suo percorso nella Coppa Italia 2022-2023 contro il Parma nella sfida che inaugura gli ottavi di finale del ‘torneo della coccarda'. Si giocherà martedì 10 gennaio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d'inizio alle ore 21.00. Diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

I nerazzurri arrivano dalla delusione di Monza, dove ha lasciato due punti pesanti per la sua rincorsa in campionato: la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per difendere il titolo e dovrà fare a meno sia di Romelu Lukaku che di Samir Handanovic. Qualche titolare riposerà anche in vista degli impegni in campionato e della Supercoppa Italiana contro il Milan.

Gli emiliani sono al sesto posto in Serie B, ma nelle ultime due partite sono arrivati una sconfitta e un pareggio contro SPAL e Venezia; ma i ragazzi di Fabio Pecchia hanno già superato due turni di Coppa Italia battendo 2-0 ai trentaduesimi la Salernitana e il Bari 1-0 ai sedicesimi.

Per trovare l’ultimo precedente tra Inter e Parma in Coppa Italia bisogna tornare all’edizione 2005/2006, che venne vinta proprio dai nerazzurri: in quell’occasione la Beneamata passò il turno nella doppia sfida grazie a un successo per 1-0 all’andata, firmato da Martins; e a un pareggio per 0-0 nel return match.

Partita: Inter-Parma

Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando si gioca: martedì 10 gennaio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Inter-Parma in diretta TV

La gara tra Inter e Parma si potrà vedere in diretta TV su Canale 5, subito dopo l'edizione giornaliera di ‘Striscia la Notizia' che andrà in onda in forma ridotta.

Inter-Parma dove vederla in streaming

Il match di San Siro si potrà vedere anche in streaming grazie a Mediaset Infinity, disponibile su app per smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Parma

Inzaghi farà un po' di turnover in vista della gara di campionato contro il Verona in casa: in attacco confermato Lautaro con Correa, in mediana Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan con Bellanova e Gosens sulle corsie laterali più D'Ambrosio, de Vrij e Bastoni in difesa davanti ad Onana.

Pecchia non cambia il 4-3-3 con Chichizola tra i pali, Del Prato, Balogh, Valenti e Oosterwolde a comporre la linea difensiva; Juric, Bernabé e Sohm a fare da filtro in mezzo al campo con il tridente che sarà composto da Tutino, Benedyczak e Man.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Del Prato, Balogh, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé, Sohm; Tutino, Benedyczak, Man. Allenatore: Pecchia.

Tabellone Coppa Italia, l'avversario ai quarti di Inter o Parma

La sfida tra Inter e Parma, come tutte le altre partite degli ottavi di Coppa Italia, si giocano con la formula dell'eliminazione diretta: chi vince si qualifica ai quarti di finale. In base al tabellone del torneo, chi vince tra Inter e Parma affronterà la vincente di Atalanta-Spezia il prossimo 31 gennaio.