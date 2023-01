Caldirola beffa l’Inter al 93′, Inzaghi frena a Monza e spreca una grande occasione L’Inter non riesce a vincere in casa del Monza, che pareggia al 93′ grazie al gol dell’ex Caldirola: i nerazzurri sprecano una grande occasione per avvicinarsi alla testa della classifica.

A cura di Vito Lamorte

All'ultimo secondo cambia tutto. Anche oggi il calcio ci dice che non bisogna mai spegnere troppo presto la luce. Il Monza ci crede fino in fondo e trova un pareggio insperato contro l'Inter, che spreca una grande occasione per avvicinarsi alla testa della classifica. Nell'anticipo serale della 17a giornata della Serie A i nerazzurri non sono riusciti a portar via i 3 punti dall'U-Power Stadium e dopo l'importante vittoria contro il Napoli potrebbero vedere la vetta allontanarsi nuovamente.

La squadra di Simone Inzaghi è partita forte e ha cercato subito di imprimere il suo ritmo al match ma il Monza non ha cambiato il suo spartito tattico. Dopo 10′ i nerazzurri sono in vantaggio con Matteo Darmian, che ha sfruttato un ottimo assist di Bastoni e ha approfittato dell'errore in copertura di Carlos Augusto per battere Di Gregorio.

Passano pochi secondi e il Monza trova subito il pareggio. Patrick Ciurria ha controllato benissimo un passaggio di Pessina e con un sinistro a giro sul secondo palo ha messo la palla dove Onana non poteva arrivare.

La squadra di Inzaghi, dopo qualche minuto di sbandamento, è salita in cattedra e ha ritrovato il vantaggio grazie ad un errore in impostazione di Pablo Marì: il difensore spagnolo non si è liberato subito del pallone in area e Lautaro Martinez lo ha punito depositando la palla in rete dopo avergliela soffiata.

Il Toro ha preso parte a 11 reti in questa Serie A (8 gol e 3 assist) e nessuno ha fatto meglio (11 anche Leão, Osimhen e Kvaratskhelia): il numero 10 è stato coinvolto in 7 gol nelle sue ultime 7 gare da titolare in Serie A (5 reti e 2 assist).

Nella ripresa i ragazzi di Raffaele Palladino hanno cercato in più di un'occasione di mettere paura alla retroguardia nerazzurra ma Onana è sempre stato attentissimo e ha difeso la sua porta in maniera eccellente. Quando sembrava tutto deciso, ecco la svolta: Luca Caldirola, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha trovato il punto del pareggio con un colpo di testa su cross di Ciurria anche grazie alla deviazione di Dumfries.

Da rivedere un episodio accaduto poco prima del pareggio del Monza: l'arbitro Sacchi ha annullato un gol ad Acerbi per un fallo di Gagliardini su Marì ma in realtà il difensore spagnolo è caduto a causa di un intervento di un compagno, e non di un avversario. Situazione che farà discutere.

Il tabellino di Monza-Inter

RETI: 10′ Darmian, 11′ Ciurria, 22′ Lautaro, 93′ Caldirola.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon (46′ Caldirola); Birindelli, Pessina, Machin (66′ Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna (66′ Gytkjaer). Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (80′ Dumfries), Barella (63′ Gagliardini), Calhanoglu (55′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (80′ Gosens); Dzeko (55′ Lukaku), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi.