Inter-Olympiacos, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Oggi sabato 16 agosto l'Inter giocherà alle 20:30 a Bari la sua ultima amichevole prestagionale contro l'Olympiacos, prima dell'esordio in campionato previsto al Meazza contro il Torino nella serata di lunedì 25 agosto, nel posticipo della prima giornata di campionato 2025/26. Finora i nerazzurri hanno disputato tre test, vincendo i primi due (7-2 all'Inter U23 e 2-1 al Monaco nonostante l'inferiorità numerica) e pareggiando 2-2 l'ultimo giocato in casa del Monza. Il match con l'Olympiacos sarà trasmesso su DAZN per abbonati e anche in chiaro su NOVE.

Stasera la squadra di Chivu farà dunque la prova generale in vista della prima di Serie A, affrontando una squadra ostica (e che disputa la Champions) come quella greca, reduce dalla sconfitta di misura di giovedì col Napoli. Nell'occasione, in attesa di completare il mercato con i vari Koné (trattativa avanzata con la Roma) e Lookman (tutto bloccato nel braccio di ferro con l'Atalanta), l'Inter porterà al San Nicola per la prima volta il suo attuale gruppo per intero, tranne Palacios per il quale si cerca acquirente e Frattesi reduce dall'operazione per un'ernia inguinale. Ci saranno dunque anche Bisseck e Zielinski, finora al palo perché convalescenti, e torneranno pure Calhanoglu e Dumfries, che martedì non erano con la squadra a Monza ma alla Pinetina ad allenarsi.

Partita: Inter-Olympiacos

Quando: sabato 16 agosto 2025

Orario: 20:30

Dove: Stadio San Nicola, Bari

Diretta TV: DAZN, NOVE

Diretta Streaming: DAZN, NOVE

Competizione: amichevole

Dove vedere Inter-Olympiacos in diretta tv e in streaming

La partita amichevole tra Inter e Olympiacos, che si gioca stasera a Bari, sarà visibile su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma, sia in TV tramite l'app o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, sia in streaming via app o collegandosi al sito. Il match del San Nicola sarà inoltre visibile anche in chiaro, sul canale NOVE del digitale terrestre. Infine Inter-Olympiacos sarà trasmessa anche in differita, su Inter TV a partire dalle ore 24.

Le probabili formazioni di Inter-Olympiacos

Cristian Chivu farà pochi esperimenti stasera contro l'Olympiacos: la formazione che scenderà in campo a Bari sarà molto vicina a quella che giocherà a San Siro la prima di campionato contro il Torino il 25 agosto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. All. Mendilibar.