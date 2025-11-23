Inter-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Il primo derby della stagione 2025/2026 tra Inter-Milan si giocherà oggi domenica 23 novembre allo stadio Meazza di Milano con calcio d’inizio alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Il primo derby della stagione 2025/2026 tra Inter-Milan si giocherà oggi domenica 23 novembre allo stadio Meazza di Milano con calcio d'inizio alle ore 20:45. Una sfida importante tra due squadre, quella di Chivu e quella di Allegri, che stanno vivendo di certo un momento positivo e candidate per arrivare fino in fondo al campionato. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo aver battuto la Lazio nell'ultimo turno prima della pausa mentre i rossoneri erano stati fermati dal Parma al Tardini dopo essere stati in vantaggio di 2 gol.

Ora però arriva il derby che Chivu dovrebbe giocarsi con l'attacco migliore, quello formato da Lautaro e Marcus Thuram mentre Allegri potrebbe affidarsi al tandem offensivo composto da Leao e Pulisic. Occhi puntati inoltre sull'infermeria con Chivu che è alle prese con il recupero di Dumfries e Allegri che fino all'ultimo capirà se Gimenez farà o meno parte della partita dopo lo stop preventivo prima di Parma. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Inter-Milan

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: domenica 23 novembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 12ª giornata

Dove vedere Inter-Milan in TV: la diretta della partita

Il derby di Milano tra Inter e Milan verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match, previo abbonamento, tramite l'app di DAZN disponibile su smart TV. Non è prevista la visione in chiaro della partita La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Inter-Milan, dove vederla in streaming

La partita Inter-Milan valida per il derby di campionato della 12^ giornata di Serie A sarà disponibile per i clienti DAZN anche in streaming scaricando l'app disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito da pc.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Chivu nel suo 3-5-2 di partenza potrebbe affidarsi a Carlos Augusto a destra al posto dell'acciaccato Dumfries. In mediana potrebbe invece agire Sucic. Confermato Bisseck insieme a Akanji e Bastoni.

Per Allegri Estupinan potrebbe ritrovare una maglia da titolare a sinistra e soprattutto potrà beneficiare del rientro di Rabiot a centrocampo e di Pulisic in attacco. Per Bartesaghi ancora una posto da titolare nel derby.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.