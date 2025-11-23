Inter-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni
Il primo derby della stagione 2025/2026 tra Inter-Milan si giocherà oggi domenica 23 novembre allo stadio Meazza di Milano con calcio d'inizio alle ore 20:45. Una sfida importante tra due squadre, quella di Chivu e quella di Allegri, che stanno vivendo di certo un momento positivo e candidate per arrivare fino in fondo al campionato. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo aver battuto la Lazio nell'ultimo turno prima della pausa mentre i rossoneri erano stati fermati dal Parma al Tardini dopo essere stati in vantaggio di 2 gol.
Ora però arriva il derby che Chivu dovrebbe giocarsi con l'attacco migliore, quello formato da Lautaro e Marcus Thuram mentre Allegri potrebbe affidarsi al tandem offensivo composto da Leao e Pulisic. Occhi puntati inoltre sull'infermeria con Chivu che è alle prese con il recupero di Dumfries e Allegri che fino all'ultimo capirà se Gimenez farà o meno parte della partita dopo lo stop preventivo prima di Parma. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
- Partita: Inter-Milan
- Dove: Stadio Meazza, Milano
- Quando: domenica 23 novembre 2025
- Orario: 20:45
- Diretta TV: DAZN
- Diretta streaming: DAZN
- Competizione: Serie A, 12ª giornata
Dove vedere Inter-Milan in TV: la diretta della partita
Il derby di Milano tra Inter e Milan verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match, previo abbonamento, tramite l'app di DAZN disponibile su smart TV. Non è prevista la visione in chiaro della partita La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.
Inter-Milan, dove vederla in streaming
La partita Inter-Milan valida per il derby di campionato della 12^ giornata di Serie A sarà disponibile per i clienti DAZN anche in streaming scaricando l'app disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito da pc.
Inter-Milan, le probabili formazioni
Chivu nel suo 3-5-2 di partenza potrebbe affidarsi a Carlos Augusto a destra al posto dell'acciaccato Dumfries. In mediana potrebbe invece agire Sucic. Confermato Bisseck insieme a Akanji e Bastoni.
Per Allegri Estupinan potrebbe ritrovare una maglia da titolare a sinistra e soprattutto potrà beneficiare del rientro di Rabiot a centrocampo e di Pulisic in attacco. Per Bartesaghi ancora una posto da titolare nel derby.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.