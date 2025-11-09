Inter-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Inter-Lazio è il match valido per l’undicesima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Chivu e quella di Sarri si giocherà oggi, domenica 9 novembre, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Inter-Lazio è il match valido per l'undicesima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Chivu e quella di Sarri si giocherà oggi, domenica 9 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45. I nerazzurri arrivano alla partita del Meazza dopo aver battuto 2-1 il Kairat in Champions. Una vittoria importante ma contro un avversario così modesto l'allenatore dell'Inter si aspettava sicuramente qualche gol in più. Ora sarà importante dare seguito ai risultati ottenuti in campionato dopo il successo dell'ultimo turno in casa del Verona al termine di una sfida a dir poco complicata.

Per la Lazio invece questa sfida arriva in un momento in cui i biancocelesti, nonostante gli infortuni, sono riusciti a battere il Cagliari nella giornata precedente vincendo 2-0 all'Olimpico. Un'occasione importante per Sarri e i suoi ragazzi di dimostrare le proprie qualità. Chivu dovrebbe puntare ancora su Lautaro in attacco, ma resta il rebus di chi lo affiancherà. Dall'altra parte per la Lazio in attacco si sarà Dia. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Inter-Lazio

Dove: stadio Meazza, Milano

Quando: domenica 9 novembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 11a giornata

Dove vedere Inter-Lazio in TV: la diretta esclusiva della partita

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati la possibilità di collegarsi all'app disponibile su smart tv per vivere tutte le emozioni della sfida del Meazza. In alternativa per i clienti Sky c'è sempre la possibilità di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Lazio, dove vederla in streaming

La sfida tra Inter e Lazio sarà inoltre disponibile anche in streaming collegandosi all'app di DAZN. In questo caso gli abbonati dovranno scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet e collegarsi alla finestra dedicata all'evento.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Chivu col 3-5-2 potrebbe puntare ancora su Sucic a centrocampo. Possibilità di vedere Thuram con Lautaro davanti. Per Sarri e la Lazio invece il 4-3-3 appare scontato con Dia, Zaccagni e Isaksen a comporre il tridente offensivo.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.