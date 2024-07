video suggerito

Inter-Las Palmas dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole L’Inter sfida Las Palmas nella prima amichevole internazionale della pre-season: la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo all’Orogel Stadium di Cesena sabato 27 luglio 2024 alle ore 19.30 con diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal profilo di X dell'Inter.

L'Inter inizia a fare sul serio e testerà la sua condizione nella prima amichevole internazionale contro il Las Palmas. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo all'Orogel Stadium di Cesena sabato 27 luglio 2024 alle ore 19.30 con diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo le uscite contro Lugano e Pergolettese, per la squadra campione d’Italia primo test di un certo livello contro la squadra spagnola allenata da Luis Carrion: i nerazzurri iniziano a fare sul serio contro un avversario di livello superiore per testare effettivamente i progressi emersi dopo le due settimane di lavoro intensivo svolte ad Appiano Gentile.

Simone Inzaghi ha lavorato con pochi titolari in questa prima parte di ritiro al BPER Training Center ma nei prossimi giorni rientreranno, man mano, tutti i nazionali e così potrà iniziare a preparare l'esordio in campionato in casa del Genoa il 17 agosto.

Partita: Inter-Las Palmas

Dove: Orogel Stadium, Cesena

Quando: sabato 27 luglio 2024

Orario: 19.30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Inter-Las Palmas in diretta TV

La prima amichevole internazionale dell'Inter verrà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha acquisito i diritti delle prime uscite ufficiali dei Campioni d’Italia durante la fase di preparazione della stagione.

Inter-Las Palmas dove vederla in diretta streaming

La partita della squadra di Simone Inzaghi contro gli spagnoli si potrà vedere in diretta streaming sempre su DAZN.

La probabile formazione dell'Inter contro il Las Palmas

L'Inter schiera tutti i nuovi acquisti: Taremi a guidare l'attacco, Zielinski in mediana con Asllani e Mkhitaryan. Martinez tra i pali.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Agoumé, Fontanarosa; Kamate, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Correa.