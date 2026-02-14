Calcio
Inter-Juventus in Serie A stasera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter e Juventus si affrontano nel big match di San Valentino che animerà Sam Siro: le probabili formazioni della gara e dove vederla in streaming e in tv.
A cura di Ada Cotugno
Il derby d'Italia accenderà la serata più romantica dell'anno con una partita che potrebbe cambiare il volto della classifica. La Juventus sarà ospite a San Siro dell'Inter oggi, sabato 14 febbraio: non un appuntamento romantico ma un testa a testa per la zona Champions e per cercare di fermare i nerazzurri che attualmente sono in cima alla classifica. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.

Il calendario delle due squadre è molto intasato a causa dei playoff di Champions League che concederanno soltanto poche ore di riposo. La posta in palio però è davvero alta: Chivu vuole sfatare il tabù dei big match che fin qui gli è costato qualche critica e dei punti persi, Spalletti vuole continuare a macinare terreno in classifica portando a casa un risultato fondamentale per la classifica e per le ambizioni dei bianconeri.

Dove vedere il match Inter-Juve e a che ora in diretta tv e streaming

Il big match tra Inter e Juventus andrà in onda in diretta tv su DAZN e su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso l'app di DAZN, su tutti i dispositivi mobili supportati, e tramite l'app di SkyGo disponibile per tutti gli abbonati Sky. La partita comincerà alle ore 20:45 e sarà trasmessa in contemporanea e in co-esclusiva dalle due emittenti.

Inter-Juve, le probabili formazioni della partita di Serie A

Barella e Calhanoglu hanno recuperato, ma il turco potrebbe cominciare dalla panchina con Zielinski dal 1′ al suo posto. In attacco invece confermata la solita coppia composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Khephren Thuram non convocato: salta lo scontro con il fratello Marcus a causa di una contusione subita in allenamento.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

