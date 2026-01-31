Il caos del calendario di Inter e Juve dopo il derby d’Italia: incastri Champions da incubo

Inter e Juventus dovranno affrontare Bodo e Galatasaray ai playoff di Champions League, ma prima dovranno concentrarsi sul derby d'Italia che sarà cruciale per il campionato. Non è un testa a testa per il titolo ma potrebbe essere fondamentale per ridisegnare la parte alta della classifica e magari riaprire la questione Scudetto che sembra spostata verso la sponda nerazzurra di Milano. Gli spareggi per gli ottavi di finale però rendono il calendario ancora più ingolfato, costringendo le squadre a organizzare partite importantissime nel giro di una manciata di giorni.

Il calendario da incubo di Inter e Juve

La prima tappa è il derby d'Italia, scontro atteso per capire come si trasformerà la zona Europa della nostra classifica. Ci sono tutte le big in ballo e qualcuna potrebbe approfittarne per un sorpasso o per scappare via, ridisegnando tutti i giochi. La Lega ha ufficializzato l'incontro piazzandolo sabato 14 febbraio alle 20:45: un San Valentino poco romantico per le due grandi vicine di casa che non si scambieranno fiori e cioccolatini, ma punteranno a farsi qualche sgarbo. Dopo il triplice fischio non ci sarà tempo per pensare e analizzare perché scatterà già l'ora dei playoff della Champions League, fondamentali per passare agli ottavi di finale.

Ed è qui che il calendario diventa un incubo di incastri, viaggi notturni e allenamenti risicati con pochissimo tempo per recuperare le energie mentali e fisica. Essendo teste di serie, sia Inter che Juventus avranno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Un fattore fondamentale in sfide a eliminazione diretta ma che complica i calendari: martedì 17 la Juve sarà a Istanbul contro il Galatasaray, appena tre giorni dopo il derby d'Italia, mentre il 18 i nerazzurri affronteranno la temuta trasferta in Norvegia. Il Bodo nasconde tante insidie, a partire dal campo in sintetico fino al clima rigido di metà febbraio, ma in più l'Inter dovrà fare gli straordinari e rientrare a Milano mercoledì notte (subito dopo la partita) perché il sabato successivo sarà in campo a Lecce.