Serie A
video suggerito
video suggerito

Il caos del calendario di Inter e Juve dopo il derby d’Italia: incastri Champions da incubo

Inter e Juventus sono chiamate a fare gli straordinari con i playoff di Champions League, pianificati subito dopo il derby d’Italia: le due trasferte complicano la situazione.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Inter e Juventus dovranno affrontare Bodo e Galatasaray ai playoff di Champions League, ma prima dovranno concentrarsi sul derby d'Italia che sarà cruciale per il campionato. Non è un testa a testa per il titolo ma potrebbe essere fondamentale per ridisegnare la parte alta della classifica e magari riaprire la questione Scudetto che sembra spostata verso la sponda nerazzurra di Milano. Gli spareggi per gli ottavi di finale però rendono il calendario ancora più ingolfato, costringendo le squadre a organizzare partite importantissime nel giro di una manciata di giorni.

Il calendario da incubo di Inter e Juve

La prima tappa è il derby d'Italia, scontro atteso per capire come si trasformerà la zona Europa della nostra classifica. Ci sono tutte le big in ballo e qualcuna potrebbe approfittarne per un sorpasso o per scappare via, ridisegnando tutti i giochi. La Lega ha ufficializzato l'incontro piazzandolo sabato 14 febbraio alle 20:45: un San Valentino poco romantico per le due grandi vicine di casa che non si scambieranno fiori e cioccolatini, ma punteranno a farsi qualche sgarbo. Dopo il triplice fischio non ci sarà tempo per pensare e analizzare perché scatterà già l'ora dei playoff della Champions League, fondamentali per passare agli ottavi di finale.

Ed è qui che il calendario diventa un incubo di incastri, viaggi notturni e allenamenti risicati con pochissimo tempo per recuperare le energie mentali e fisica. Essendo teste di serie, sia Inter che Juventus avranno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Un fattore fondamentale in sfide a eliminazione diretta ma che complica i calendari: martedì 17 la Juve sarà a Istanbul contro il Galatasaray, appena tre giorni dopo il derby d'Italia, mentre il 18 i nerazzurri affronteranno la temuta trasferta in Norvegia. Il Bodo nasconde tante insidie, a partire dal campo in sintetico fino al clima rigido di metà febbraio, ma in più l'Inter dovrà fare gli straordinari e rientrare a Milano mercoledì notte (subito dopo la partita) perché il sabato successivo sarà in campo a Lecce.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Napoli in campo contro la Fiorentina, primo tempo al Maradona: 1-0, subito Vergara
Il caos del calendario di Inter e Juve dopo il derby d'Italia: incastri Champions da incubo
La Lazio vince 3-2 all'ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100'
De Rossi interrompe la domanda di un giornalista dopo: "Che squadra tifi? Lo sapevo..."
Sarri esplode nell'intervista in TV sul caso Romagnoli: "Basta! Ti ho già risposto tre volte"
Lo Stadio Olimpico desolatamente vuoto: le surreali immagini di Lazio-Genoa fanno il giro del mondo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views