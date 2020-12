Finalmente Antonio Conte ritrova il suo scudiero in mezzo al campo: Arturo Vidal è convocabile per la prossima partita di campionato e il tecnico lo schiererà molto probabilmente nell'11 titolare ridando al cileno il proprio posto in mezzo al campo. L'infortunio è oramai alle spalle e il centrocampista che Conte aveva richiesto a gran voce, rientrerà nei ranghi per permettere ai nerazzurri di continuare la scalata in classifica che ha riportato l'Inter a ridosso del Milan capolista.

Arturo Vidal manca da tanto: dal 5 dicembre, ultimo incontro di campionato per il cileno, i nerazzurri hanno dovuto ripiegare su altre scelte e dinamiche in mediana con risultati comunque positivi perché senza l'ex Barça e Juve, l'Inter non ha mai perso. In Champions League la disfatta annunciata non si è fatta attendere ma tutto era già compromesso ben prima delle ultime due sfide dove Vidal non ha giocato ma i nerazzurri hanno raccolto 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio). In campionato sono arrivati invece due successi pesanti, contro Cagliari e Napoli che hanno accorciato il gap con il Milan.

Adesso Conte può riportare il cileno al centro del villaggio nerazzurro, anche se il famoso Piano B potrebbe far muovere le pedine attorno a Re Arturo che contro lo Spezia rientrerà titolare per dare quel qualcosa che al momento è mancato fin qui: il club, in accordo con il tecnico non ha voluto forzare la mano, preferendo un rientro più graduale permettendo a Vidal anche di riposare e ricaricare le batterie e al gruppo di prendere coscienza delle proprie qualità al di là dei singoli.

Mercoledì sera contro lo Spezia, la prova del 9: al di là di possibili piani B di Conte, Vidal dovrà dimostrare di poter cambiare marcia dopo una prima parte di stagione insufficiente (nella qualità e nella quantità con solo 2 assist all'attivo in 14 partite). Anche perché sarà supportato da un gruppo che recupera anche altri elementi importanti in mediana: Brozovic sembra aver recuperato al 100% alla botta al piede mentre Sensi sta macinando minuti mostrando una crescita costante.