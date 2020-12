L'Inter sta continuando a dimostrarsi tra le prime protagoniste del calcio italiano con una continuità che sta sorprendendo, abituando storicamente i propri tifosi a stagioni ‘pazze' fatte di alti e bassi continui. Dall'anno scorso i nerazzurri in mano ad Antonio Conte hanno trovato una solidità soprattutto mentale che sta permettendo alla squadra di restare ai vertici del campionato anche quando manca il gioco e la qualità in mezzo al campo. Il problema, però, è sempre uno: la scorsa stagione arrivò 2a ad un punto dalla Juventus. Oggi è a 1 punto dalla capolista Milan. C'è sempre qualcuno davanti ed è per questo che dal prossimo mercato Antonio Conte chiede alla società di investire ancora per compiere l'ultimo upgrade.

Conte ha svicolato nelle ultime dichiarazioni post gara sul tema calciomercato ma è chiaro che qualcosa si dovrà fare: "Con la società valuteremo ogni cosa solamente dopo l'ultima partita" che oramai è alle porte, mercoledì sera, con cui si chiuderà un 2020 comunque positivo. Ma il tecnico salentino sa perfettamente che manca il classico cent per arrivare al milione e a gennaio pretenderà da Marotta e soci un intervento mirato per rafforzare la squadra, soprattutto in mediana dove ci saranno i lavori in corso principali.

Le cessioni nerazzurre, non solo Eriksen

La rosa dovrebbe essere sfoltita per volontà del tecnico che farebbe a meno di almeno 5 elementi per averne due-tre più funzionali alle proprie idee tattiche. Il fallimento di Eriksen oramai è verificato con il danese che è sempre più un separato in casa nerazzurra e l'ultima apparizione dopo Inter-Spezia, da solo in campo ad allenarsi rientrando mezz'ora dopo rispetto al gruppo dice tutto sulla sua situazione. Al di là del prezzo, sarà ceduto a costo anche di una minusvalenza. Lo stesso discorso vale per Nainggolan mai visto da Conte e sempre con la chiara volontà di lasciare l'Inter. Per lui ipotesi Cagliari e anche in questo caso ogni offerta varrà la pena accettarla. Infine, Pinamonti potrebbe partite, forse in prestito, mai utilizzato da Conte e con un buon mercato, così come Vecino che dovrebbe rientrare dall'infortunio. Ultimo nome Perisic: il croato ha avuto le sue chance ma non le ha sfruttate. Se qualcuno si farà avanti, l'Inter non si tirerà indietro.

I quattro acquisti per gennaio

Chi potrebbe arrivare in nerazzurro sono un paio di vecchie conoscenze. Milik e Gomez sarebbero acquisti sicuri, un usato garantito per la Serie A ma è difficile pensare che Atalanta e Napoli diano elementi di qualità ad una diretta concorrente per l'Europa e lo scudetto. De Laurentiis di certo non svenderà il polacco con cui è in guerra, a costo di vederselo sfumare da svincolato. La Dea non vuole fare la guerra al ‘Papu' ma vederlo andare senza resistenze non è pensabile.

Altri due nomi su cui l'Inter è forte sono Emerson Palmieri e De Paul. Il primo potrebbe rientrare in Italia e dare maggior qualità di possesso e passaggi in mediana (al posto di Perisic) dove l'Inter latita qualità e regia, il secondo servirebbe a coprire quella fascia di campo che sarebbe dovuta essere dominio di Eriksen. L'Udinese però non fa sconti: De Paul via a gennaio costa 35 milioni. Per Emerson il Chelsea avrebbe già detto no, in attesa di una proposta economica congrua