Inter-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Inter-Fiorentina si gioca oggi alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky sia in TV sia in streaming.

Inter-Fiorentina si gioca oggi per il turno infrasettimanale di Serie A con inizio del match fissato a San Siro alle 20:45. Diretta in co-esclusiva sia in TV sia in streaming tra DAZN e Sky.

La sconfitta, con feroci polemiche arbitrali, dopo Napoli è una ferita aperta in casa Inter. La squadra di Chivu ha avuto l'ennesimo arresto in campionato, già il terzo, dando la sensazione di non trovare continuità al di là del rendimento. Così si ritrova ai margini della Zona Champions League e non può permettersi più altri passi falsi. Di fronte trova una Fiorentina furente, ancora senza una vittoria in campionato dopo 8 giornate e condannata alle zone rosse della retrocessione. Per Pioli è l'ultima spiaggia per cercare lo scossone, che potrebbe arrivare contro l'Inter che, in rossonero, ha spesso fermato.

Partita: Inter-Fiorentina

Dove: Stadio San Siro (Milano)

Quando: mercoledì 29 ottobre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN e Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: 9° turno di campionato

Dove vedere Inter-Fiorentina in TV: la diretta della partita

Inter-Fiorentina si potrà vedere sia per gli utenti di Sky sia per quelli di DAZN. Si tratta infatti di una delle partite in co-esclusiva trasmesse a pagamento. Nel primo caso appuntamento sui canali Sky Sport: 251, 4K, Uno e Calcio. Nel secondo caso su una Smart TV collegata a internet via cavo o wireless.

Inter-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Inter e Fiorentina scendono in campo oggi per una gara che si potrà vedere in streaming sia grazie a DAZN sia grazie a Sky. Nel primo caso, su pc ci si può collegare al sito ufficiale, mentre da devices usufruire dell'app. Anche per le connessioni mobili gli utenti di Sky possono vedere la partita su SkyGo. Alternativa, il servizio di NOW.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni della partita

Chivu fermo sul 3-5-2, non ritrova Thuram ancora fermo ai box. Probbile dal primo minuto Pio Esposito al posto di Bonny a fianco di Lautaro Martinez. Nella Fiorentina di pioli, un 3-5-1-1 con il ritrovato Kean probabilmente aiutato da Fazzini sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martínez. All: Chivu

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean. All: Pioli