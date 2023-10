Inter-Benfica, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions League La partita Inter-Benfica di Champions League, valida per la seconda giornata del girone D, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play. Calcio d’inizio alle ore 21:00 allo stadio San Siro. Le ultime news sulle probabili formazioni di Inzaghi e Schmidt.

A cura di Marco Beltrami

L'Inter oggi affronta il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: la partita Inter-Benfica si gioca allo stadio San Siro alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play. La diretta della sfida è disponibile anche su Sky in esclusiva per gli abbonati.

Dopo la vittoria in campionato sulla Salernitana, la formazione di Simone Inzaghi cerca la vittoria anche in Champions League: la squadra nerazzurra è attualmente al secondo posto della classifica del girone D con un punto, frutto del pari contro la Real Sociedad nella prima giornata. Di fronte la formazione portoghese attualmente ultima nel girone dopo il ko contro il Salisburgo. Inter e Benfica si sono affrontate già nei quarti della scorsa Champions quando ad avere la meglio furono i nerazzurri vincendo in trasferta e pareggiando poi in casa.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica. Nerazzurri con il solito 3-5-2 senza Frattesi, con Mkhitaryan e Lautaro-Thuram di punta. Unico ballottaggio sulla corsia di destra dove Darmian insidia Dumfries. Benfica senza lo squalificato Silva in difesa e con Di Maria e Joao Mario in campo

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1) – Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schmidt

Dove vedere Inter-Benfica in diretta TV su Sky o Canale 5

Dove vedere Inter-Benfica in TV? La partita sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5. Possibile dunque seguire il match di Champions senza sottoscrivere abbonamenti. Anche gli abbonati Sky potranno vedere la sfida sui canali della piattaforma satellitare. Nessuna diretta su Prime Video.

Inter-Benfica, dove vederla in streaming

Inter-Benfica si potrà vedere anche in streaming. Possibile seguire la partita su dispositivi portatili e computer gratuitamente sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Gli abbonati Sky potranno vedere il match sull'app loro riservata Sky Go. Mentre sarà possibile acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW-

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Benfica

Inter in campo con il 3-5-2 con Acerbi al posto di de Vrij possibile unico cambio rispetto alla Real Sociedad. Inzaghi senza Arnautovic e Frattesi infortunati, punta ancora su Mkhitaryan in mediana con Lautaro e Thuram di punta. Ballottaggio tra Dumfries e Darmian per la corsia di destra. Nel Benfica assente lo squalificato Silva in difesa con Di Maria e l'ex Joao Mario in avanti a sostengo di Musa, con Rafa Silva. Le probabili formazioni

