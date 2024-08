video suggerito

Inter-Al Ittihad dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Inter-Al Ittihad è la quarta amichevole dei nerazzurri in questo ritiro estivo. La squadra di Simone Inzaghi affronterà gli arabi allenati da Laurent Blanc oggi, mercoledì 7 agosto, all'U Power Stadium di Monza. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Inter-Al Ittihad è la quarta amichevole dei nerazzurri in questo ritiro estivo. La squadra di Simone Inzaghi affronterà gli arabi allenati da Laurent Blanc oggi, mercoledì 7 agosto, all'U Power Stadium di Monza. I nerazzurri hanno vinto fino a questo momento contro Pergolettese e Las Palmas pareggiando poi con il Pisa. L'Inter dovrà vedersela contro l'Al Ittihad, che di fatto è una squadra a dir poco attrezzata in quasi tutti i reparti, che può contare su giocatori del calibro di Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema e Jota senza dimenticare Felipe in difesa.

Quella contro l'Al Ittihad è di fatto la penultima amichevole dell'Inter in questa pre-season. La squadra di Simone Inzaghi, in pieno rodaggio in questo momento anche dopo l'inserimento dei nuovi acquisti come Zielinski e Taremi, dovrà poi vedersela contro il Chelsea domenica 11 agosto chiudendo di fatto il suo ritiro e dare il via alla regolare stagione. I nerazzurri giocheranno la prima di campionato contro il Genoa a Marassi. Qui tutte le informazioni su dove vedere Inter-Al Ittihad in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Inter-Al Ittihad

Dove: U Power Stadium, Monza

Quando: mercoledì 7 agosto 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN, Sky canale 214

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Inter-Al Ittihad in diretta TV

Inter-Al Ittihad sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per poter assistere all'amichevole dei nerazzurri, i tifosi dovranno collegarsi all'app presente su smart tv, fare accesso al proprio account e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. La gara sarà visibile per gli abbonati anche su DAZN 1 (canale 214 Sky).

Inter-Al Ittihad dove vederla in diretta streaming

La partita tra Inter e Al Itthiad è inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito.

La probabili formazioni di Inter-Al Ittihad

L'Inter dovrebbe affidarsi a Thuram e Arnautovic in attacco nel 3-5-2 di partenza. Difesa affidata a Bastoni, Acerbi e Pavard davanti a Sommer con Dimarco, Zielinski, Mkhitaryan, Barella e Darmian in mediana.

Per gli arabi invece il tecnico Blanc si dovrebbe schierare con un 4-3-3 con Diaby, Benzema e Jota nel tridente. In mediana invece Al Nashri, Fabinho e Aouar. Felipe in difesa con Al-Sagour, Kadesh e Al-Mousa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Zielinski, Mkhitaryan, Barella, Darmian; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

AL ITTIHAD (4-3-3): Al-Mahasneh; Felipe, Al-Sagour, Kadesh, Al-Mousa; Al Nashri, Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema, Jota. All. Blanc.