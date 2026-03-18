Insigne show, due assist e un goal alla Virtus Entella: ora il Pescara crede nella salvezza

Insigne show all’Adriatico: gol e assist per Lorenzo, che trascina il Pescara e ora la salvezza non è più un miraggio. L’ex Napoli domina contro la Virtus Entella e guida la rimonta in classifica degli abruzzesi.

Lorenzo Insigne trascina il Pescara con una prestazione da assoluto protagonista: nel netto 3-0 contro la Virtus Entella, l’attaccante firma due assist e mette anche il sigillo personale, confermandosi decisivo nella rincorsa salvezza degli abruzzesi.

Dal suo ritorno in Serie B, il club abruzzese ha cambiato marcia. L’ex Napoli, rientrato dopo quattordici anni tra l’esperienza in azzurro e quella in MLS con il Toronto, ha avuto un impatto immediato, portando qualità, leadership ed esperienza. Nonostante l’ultimo posto in classifica, i biancazzurri sono tra le squadre più in forma della parte bassa della graduatoria e ora vedono più vicina la zona salvezza.

La sfida contro l’Entella ha rappresentato l’ennesima prova della sua importanza: prima i passaggi decisivi per Cagnano e Caligara, poi la rete che ha chiuso definitivamente i conti. Numeri che parlano chiaro: in sei partite, Insigne ha già collezionato tre gol e due assist, diventando il punto di riferimento offensivo della squadra.

Insigne show: gol e assist trascinano il Pescara, la salvezza ora non è più un miraggio

Già nelle settimane precedenti si era fatto notare, a partire dal debutto da titolare contro il Palermo, quando aveva trovato subito la via del gol contribuendo a una vittoria fondamentale per riaccendere le speranze.

Determinante per il suo ritorno è stato anche Marco Verratti, oggi coinvolto nel club e suo ex compagno ai tempi della storica promozione in Serie A. Proprio il legame con l’ambiente ha spinto Insigne a scegliere Pescara, nonostante le altre offerte: l’obiettivo è completare un cerchio aperto anni fa e provare a compiere una vera impresa sportiva.

E il sogno non si ferma qui: in caso di salvezza, Insigne non esclude possibili rinforzi importanti, lanciando anche un messaggio a Ciro Immobile. Per ora, però, la missione è chiara: continuare a trascinare il Pescara e rendere possibile quella che, fino a poco tempo fa, sembrava una rimonta impossibile.