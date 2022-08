Insigne segna un gol fenomenale e viene osannato in MLS: “Magnifico”, ma Toronto va ko L’ex attaccante del Napoli ha segnato un gol favoloso in Inter Miami-Toronto. Insigne è stato celebrato per la sua prodezza, anche se l’Inter Miami di Higuain ha vinto 2-1.

A cura di Alessio Morra

Non c'è solo Bernardeschi a strappare applausi a Toronto. Perché le copertine se l'è prese pure Lorenzo Insigne che la scorsa notte in un delicatissimo match contro l'Inter Miami ha realizzato un gol strepitoso. Una rete che ha esaltato gli appassionati di calcio nord-americani che sui social lo celebrano da ore. Il terzo gol in sei partite dell'ex Napoli però non è bastato per battere la squadra di proprietà di Beckham, che ha ottenuto un successo pesante anche con lo zampino di Higuain.

Una partita di capitale importanza si è giocata a Miami, tra i padroni di casa e il Toronto che da quando ha inserito in squadra i tre italiani (Insigne, Bernardeschi e Criscito) ha scalato la classifica e si è rimessa in corsa per i playoff. Ma in forma è anche l'Inter che è scesa in campo forte di quattro vittorie consecutive.

L'Inter Miami passa in vantaggio e segna grazie a un'invenzione di Gonzalo Higuain che serve l'assist a Mota che insacca e che soprattutto sfrutta una papera del portiere Bono. Poi sale in cattedra Insigne che si muove con i tempi giusti riceve da Criscito e pareggia con un bellissimo tiro al volo dal limite dell'area di rigore, il pallone vola diritto nell'angolino, nulla da fare per il portiere avversario, è 1-1. Insigne esulta e viene acclamato dai telecronisti e poi anche dall'MLS che sui profili social posta il gol e scrive: "Infatti, è il magnifico". Non basta però per evitare il ko perché Ariel Lassiter firma il 2-1.

Si complica la corsa ai playoff di Toronto, che però non perde le speranze. Sono quattro i punti di ritardo dal settimo posto per i canadesi, che devono disputare ancora sette partite, ma che devono superare una sfilza di squadre, compreso l'Inter Miami di proprietà di Beckham e che in panchina ha l'ex United Phil Neville.