Insigne segna di testa all’altezza del prato, l’allenatore: “La sua intelligenza è sottovalutata”

A cura di Paolo Fiorenza

Lorenzo Insigne è tornato al gol dopo ben 11 mesi, guidando il Toronto FC alla vittoria per 2-0 sul DC United. Il 33enne attaccante partenopeo ha anche messo lo zampino nella seconda rete della squadra canadese, regalandosi finalmente un giorno da protagonista dopo l'amarezza dell'essere messo fuori squadra a inizio stagione con l'obiettivo di forzarne la cessione. Ritenuto fuori progetto dopo le prime deludenti stagioni che hanno seguito il suo trasferimento a Toronto nel 2022, a fronte di uno stipendio che ne fa uno dei più pagati della MLS, l'ex capitano del Napoli si è comportato sempre da professionista, non fiatando e allenandosi, fino al reintegro nelle ultime settimane.

Insigne torna al gol col Toronto dopo quasi un anno: si avvita di testa in tuffo

Stanotte finalmente è arrivata la gioia del gol, segnato peraltro nella maniera meno probabile per un brevilineo come Insigne, ovvero di testa. Il gesto è stato molto particolare, visto che Lorenzo si è buttato in tuffo su cross dalla sinistra di Corbeanu, impattando il pallone quasi all'altezza del terreno di gioco e avvitandosi per indirizzarlo nell'angolino basso opposto. Una rete alla Paolino Pulici o alla Roberto Bettega, per citare due massimi interpreti, che ha scatenato la gioia irrefrenabile dell'ex nazionale azzurro, abbracciato da tutta la panchina.

Serviranno altri colpi così per risalire la china, visto che il Toronto anche quest'anno è desolatamente nelle ultime posizioni della Eastern Conference (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), ma intanto Insigne si gode il ritorno sotto i riflettori e anche gli applausi dei suoi tifosi, che per lo più lo avevano criticato (e talora anche insultato) nei mesi scorsi per il suo rifiuto di andare via accettando qualcuna delle offerte ricevute e liberando il club canadese del suo pesantissimo ingaggio che tocca i 15 milioni lordi all'anno.

Il tecnico Fraser: "La sua intelligenza è sottovalutata"

Per Lorenzo è il primo gol stagionale in 8 presenze, appena il quindicesimo in 62 presenze totali da quando è sbarcato nella Major League (non tante, ma è stato spesso fermo per infortunio). Nel dopo partita, il tecnico del Toronto Robin Fraser lo ha elogiato apertamente: "Penso che oggi sia stato eccellente. La sua intelligenza e comprensione di quello che accade in campo offensivamente e difensivamente è sottovalutata. La gente guarda solo quanto guadagna e il tabellino dei marcatori e dice ‘Oh, non ha fatto questo, non ha fatto quello'. Ma ho trovato la sua intelligenza e la sua gestione del gioco, sia in attacco che in difesa, spostando i giocatori dove servivano cose specifiche… ho pensato che fosse davvero una prestazione molto, molto buona. E segnare il gol è la ciliegina sulla torta".