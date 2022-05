Insigne saluta Napoli con un gol, commozione al Maradona: il Genoa con un piede in Serie B Il Napoli rifila un sonoro 3-0 al Genoa e ora i rossoblù hanno un piede in Serie B. Insigne saluta il suo pubblico con un gol: grande commozione allo stadio Maradona.

A cura di Vito Lamorte

Insigne saluta il Napoli, Napoli saluta Insigne. Una giornata che nessuno avrebbe mai pensato di vivere ma è successo. Nel penultimo turno del campionato di Serie A 2021/2022 l'attaccante esterno di Frattamaggiore ha giocato l'ultimo match di fronte al suo pubblico prima di scendere in campo a Spezia per il saluto finale e poi volare in Canada. Il capitano degli azzurri ha contribuito alla vittoria per 3-0 sul Genoa con il secondo gol e ha salutato il suo popolo dopo più di dieci anni. I rossoblù sono ormai ad un passo dalla retrocessione e solo un arrivo a 31 punti con tre squadre si salverebbe per gli scontri diretti: prospettiva alquanto complicata, al momento.

Grande commozione nell'impianto di Fuorigrotta prima del fischio di inizio, quando tutto lo stadio ha omaggiato il capitano azzurro con uno striscione fantastico e una lunga standing ovation: "La tua maglia più di tutte pesava, perché era di chi veramente l'amava… tu l'hai indossata con estro, orgoglio e dignità".

La gara si è aperta con un brivido per gli azzurri: il Grifone ha colpito la traversa con Yeboah, a Ospina battuto. Piano piano la squadra di Spalletti ha guadagnato campo ed è riuscita a creare diverse situazioni pericolose dalle parti di Sirigu. Poco dopo la mezz'ora è stato Victor Osimhen di testa a infilare il pallone in rete e far esultare i tifosi partenopei. Per il nigeriano è il gol numero 14 in campionato, il 17° in stagione.

Nella ripresa succede poco o nulla, fino all'ora di gioco: fallo di mano in area e calcio di rigore per gli azzurri. Sul dischetto si è portato Lorenzo Insigne, che ha avuto due possibilità: la prima l'ha mandata sul palo mentre la seconda si è infilata sotto l'incrocio, accompagnata da un boato del pubblico. Il numero 24 azzurro ha messo a referto il suo nono gol su calcio di rigore nella Serie A in corso, più di qualsiasi altro giocatore nei maggiori cinque campionati europei 2021/2022. Nel finale è arrivato anche il gol di Stanislav Lobotka, che dopo una bella conduzione ha battuto per la terza volta Sirigu.

A pochi minuti dalla fine Spalletti ha regalato la standing ovation a Insigne e tutto lo stadio si è alzato in piedi per omaggiare un calciatore troppo spesso criticato ma che ha dato tanto al Napoli.

La retrocessione del Genoa in Serie B non è ancora aritmetica perché bisogna attendere la gara di Cagliari di questa sera: il Grifone sempre più indirizzato verso la cadetteria dopo 16 anni.

Il tabellino di Napoli-Genoa

RETI: 32′ Osimhen, 64′ Insigne, 82′ Lobotka.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (73′ Ghoulam); Anguissa (84′ Demme), Fabian Ruiz (73′ Lobotka); Lozano, Mertens (73′ Zielinski), Insigne (88′ Elmas); Osimhen. Allenatore: Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti (56′ Hernani), Ostigard, Bani, Criscito; Galdames (75′ Melegoni), Badelj (24′ Frendrup); Gudmundsson (75′ Destro), Amiri, Portanova (56′ Ekuban); Yeboah. Allenatore: Blessin.

ARBITRO: Michael Fabbri.